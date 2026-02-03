Mínimo histórico en Cuba: el frente frío baja las temperaturas hasta los 0 grados Celsius

La Habana, 3 feb (EFE).- Cuba ha marcado este martes un récord de temperatura mínima para el país con 0 grados Celsius, registrados esta madrugada en la localidad de Indio Hatuey (oeste), según el Instituto de Meteorología (Insmet).

Esa misma localidad de la provincia cubana de Matanzas ya tuvo la víspera la mínima en tres décadas, con una marca de 1,4 grados, acorde con el Insmet. El actual récord absoluto en la isla eran los 0,6 grados del 18 de febrero de 1996 en Bainoa (oeste).

El notable descenso de las temperaturas en los últimos días se debe a la influencia sobre la isla de un sistema de altas presiones migratorias asociado a una masa de aire muy fría y seca de origen ártico, combinada con vientos débiles y poca nubosidad, explica el Centro de Pronósticos del Insmet.

El efecto de esa situación fue un intenso descenso en los termómetros en todo el territorio cubano, con entre 11 y 14 grados Celsius, que en 28 estaciones meteorológicas registró valores por debajo de los 10 grados Celsius.

Entre los reportes más significativos destacan Jagüey Grande (3,4 grados) y Playa Girón (5), ambas en el tercio occidental, y Aguada de Pasajeros (4,4) y Venezuela (5,1), en el centro del país. En la región oriental -usualmente más cálida- notables han sido las mínimas de Jucarito (6,8) y Holguín (7,6).

La llegada de un nuevo frente frío el fin de semana último, acompañado de fuertes vientos y marejadas, ha afectado principalmente a la costa norte del occidente de Cuba, donde el mar ha accedido a las zonas bajas y de mal drenaje de La Habana. EFE

