Música, danza, circo y teatro en la 20ª edición del ‘Serralves em Festa’

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Lisboa, 5 may (EFE).- El festival ‘Serralves em Festa’ (Serralves en Fiesta) regresa este mes de mayo a Oporto, en el norte de Portugal, para su vigésima edición con una programación multidisciplinar que abarcará cerca de 160 proyectos de música, espectáculos circenses, danza, teatro y sesiones de cine, entre otros actos.

El evento, una de las mayores celebraciones de arte y cultura contemporáneas en Europa, se celebrará del 29 al 31 de mayo, con epicentro, como en ediciones anteriores, en las instalaciones de la organización, la Fundación Serralves.

Los convocantes precisaron en un comunicado que la programación, que será ininterrumpida durante 50 horas, envolverá la participación de 650 artistas de más de una treintena de nacionalidades.

Entre ellos estarán la banda estadounidense Cybotron, el guitarrista Stephen O’Malley, el dúo barcelonés de electrónica Dame Area, el grupo colombiano Romperayo, la directora de cine portuguesa Cláudia Varejão y la compañía circense francesa Les Filles du Renard Pâle.

Todas las actividades son gratuitas y la entrada incluirá el acceso a las instalaciones de la fundación, incluido el Museo, la Casa del Cine Manoel de Oliveira y el parque.

La organización añadió que, a modo de calentamiento, está previsto que antes de la apertura de la programación se celebre un desfile por la Baixa de Oporto de la mano del coreógrafo Gustavo Ciríaco que busca ser «una celebración intergeneracional y participativa».

El ‘Mercado em Festa’ volverá a formar parte de la oferta de este festival e incluirá en esta ocasión más de 40 marcas de moda, joyería, ilustración y cerámica, entre otros sectores, enfocado en el emprendimiento creativo, la sostenibilidad y la compra consciente.

El evento, que tiene a BPI/Fundação ‘la Caixa’ como mecenas y a Super Bock Group como patrocinador, contará con la participación de varios ayuntamientos de diferentes puntos del país que se han asociado a la programación, así como instituciones culturales de referencia.

‘Serralves em Festa’ es organizado cada año por la Fundación de Serralves y es un espacio inclusivo de arte contemporáneo y de cultura que incorpora prácticas ligadas a la reflexión sobre el medioambiente y el paisaje.

La Fundación Serralves, institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido, gestiona un importante conjunto patrimonial, que incluye el Museo de Arte Contemporáneo Serralves, uno de los centros culturales más importantes de Portugal, y la Casa do Cinema Manoel de Oliveira. EFE

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