Machado: Trump, el «único líder» que puso en riesgo a ciudadanos de su país por Venezuela

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Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que solamente «hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump».

«Eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos», añadió Machado durante una rueda de prensa en Madrid en referencia a la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en enero pasado.

La premio nobel de la paz reafirmó que piensa regresar a Venezuela y que está hablando al respecto «con el Gobierno de Estados Unidos», consciente de que esa vuelta «implica riesgos», aunque sostuvo que las amenazas no la van a frenar.

«Nuestro deber es estar en Venezuela acompañando a los venezolanos», declaró.

Sobre la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Machado comentó que representa «el caos, la violencia y el terror», en contraposición al movimiento que ella abandera y que «quiere avanzar en paz».

«Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz», destacó Machado, para quien el «régimen criminal» sigue estando en el país pese a la captura de Maduro porque «han cambiado a figuras nefastas por otras más nefastas».

Según Machado, «miedo le tienen al pueblo los que quieren aferrarse al poder», y no hay justificación para impedir que la sociedad venezolana «se exprese» en unas elecciones.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país. EFE

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