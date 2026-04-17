Machado dice que Petro debería buscar paz en Colombia y no promover violencia en Venezuela

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Caracas, 17 abr (EFE).- La premio nobel de la paz María Corina Machado afirmó este viernes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, debería enfocarse en buscar la paz para su nación en lugar de «promover violencia» en Venezuela, después de que el mandatario declarara estar en contra del regreso de la dirigente venezolana a su patria.

«Le recomiendo al señor Petro que se concentre en buscar la paz en Colombia, y no en promover violencia en Venezuela», declaró la dirigente en declaraciones a medios en Madrid, publicadas en Instagram por su equipo político, luego de sostener un encuentro en la capital española con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

Cuestionada sobre las declaraciones de Petro, Machado aseguró que los venezolanos quieren superar «los años de violencia del chavismo» por la vía electoral, con comicios «limpios y libres» en los que pueda participar toda la población.

«Lo que estamos planteando, quienes ganamos una elección, quienes somos el gobierno electo, es tener unas elecciones limpias y libres donde todos participen. ¿Cuál es el miedo?», declaró.

A su juicio, el «respeto a la Constitución y a la soberanía popular» es la «única manera» de garantizar estabilidad, orden, paz, prosperidad y el regreso de los migrantes a Venezuela.

«Hay algunos que pretenden mantener un status quo que garantiza privilegios, impunidad, y nosotros representamos, precisamente, el fin de los privilegios y el fin de la impunidad», añadió.

Además, consultada sobre el comentario de Petro, quien aseguró más temprano que hay «un gran temor» en la población venezolana por una «vendetta política» que podría acometer la opositora si regresa al país, Machado consideró que esta declaración «suena es a una amenaza» del mandatario colombiano.

«Yo le tengo confianza a los venezolanos. El señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país», subrayó.

Machado se encuentra de visita en España, donde sostuvo encuentros con varios líderes políticos, incluyendo a Abascal y al principal líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo; también tiene previsto encuentros con los expresidentes españoles Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar.

Sin embargo, no tiene previsto reunirse con el presidente actual de Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este viernes, en su intervención en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, el presidente colombiano planteó la conveniencia de que el chavismo y la oposición formen una «cogobernanza» durante «uno o dos años» para generar confianza en la población, a la par que avanzó que visitará Caracas el 24 de abril para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

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