Macron: todos los miembros de la UE deben cumplir su compromiso con el préstamo a Ucrania

(Actualiza con declaraciones de Zelenski)

París, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este viernes un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia.

«Este compromiso se cumplirá, lo digo aquí con fuerza y claridad», subrayó Macron en una comparecencia ante la prensa en el Palacio del Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que ese préstamo «es una garantía de seguridad financiera».

Zelenski confirmó que ahora, antes de la reunión de los líderes europeos en Bruselas de la próxima semana, están coordinando «posiciones para desbloquear ese dinero».

«Si se manifiestan desacuerdos, el deber de cada nación es cumplir las promesas que se han hecho y los compromisos políticos que todos adoptaron en diciembre», añadió el presidente francés sin referirse de forma explícita a Hungría ni a Eslovaquia.

Esos dos países acusan a Kiev de bloquear el tránsito del crudo proveniente de Rusia que les llegaba por el oleoducto Druzhba, que fue dañado en un ataque ruso, y como respuesta Budapest ha impuesto un veto al crédito para Ucrania.

Macron pidió transparencia sobre la gestión de las reparaciones en el oleoducto y que «el trabajo se haga lo más rápidamente posible», en un mensaje dirigido principalmente a Zelenski. Pero añadió que la decisión de conceder ese préstamo de 90.000 millones de euros se tomó en relación a un contexto de guerra «que no ha cambiado» y por eso «hay que cumplir los compromisos tomados».

El presidente francés, que en su intervención se refirió a la guerra en Oriente Medio y a los efectos que eso tiene para el conflicto en Europa con Rusia, insistió en que «nada nos desviará de Ucrania, en los esfuerzos que hacemos» y «nuestro apoyo no se debilitará».

Señaló que «Europa tiene que desempeñar un papel de primer plano. La Unión Europea y sus Estados son el primer contribuyente para la resistencia de Ucrania desde el comienzo de la guerra».

Afirmó que el apoyo que se está dando a Kiev incluye también el de la llamada Coalición de Voluntarios que se lanzó hace algo más de un año para ofrecer garantías de seguridad en el caso de que hubiera un alto el fuego o un acuerdo de paz con Moscú, y que uno y otro «son indispensables para una paz justa y duradera».

Recordó que la planificación de esas garantías de seguridad «está ya acabada y estamos listos» para ponerlas en práctica.

En paralelo, el presidente francés mostró también su respaldo para que Ucrania «avance hacia su destino europeo» con una adhesión a la UE que, indicó, «implica esfuerzos y reformas» que Zelenski está llevando a cabo «de forma impresionante».

Por eso Macron estimó que «Ucrania merece que se le abra el primer bloque del capítulo de la negociación» y dijo estar convencido de que se conseguirá «pese a los obstáculos artificiales que han surgido», en otra alusión velada a la oposición que encarna en particular el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán. EFE

