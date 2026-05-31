Macron afirma estar «harto de escenas de violencia inaceptables» en los festejos del PSG

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París, 31 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que está «harto de las escenas de violencia inaceptables» vistas el sábado en París y otras ciudades francesas tras el triunfo del PSG en la final de la Liga de Campeones y agradeció el trabajo de las fuerzas del orden.

«Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades», dijo Macron, en sus primeras palabras nada más recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, recién consagrados campeones de la Champions.

La violencia callejera «no es fútbol», aclaró el presidente francés, quien tildó de «inclasificable» lo sucedido y agradeció la labor de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y del conjunto de cuerpos policiales.

Macron aseguró que no volverá a tolerar situaciones así, pues es el segundo año consecutivo que suceden graves incidentes en Francia, sobre todo en París, tras el triunfo europeo del PSG.

Este fin de semana, una persona ha fallecido y dos están muy graves -una de ellas de 17 años entre la vida y la muerte- tras los incidentes durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance semejante al del año pasado, cuando los parisinos ganaron su primera Champions.

Asimismo, 57 policías resultaron heridos, así como 219 participantes durante las festividades, ocho de ellos de carácter grave. También se produjeron graves destrozos materiales aún por evaluar.

En cuanto a detenidos, el ministro del Interior anunció que habían sido 780 en total en Francia durante las celebraciones posteriores a la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones, una cifra superior en un 32 % a la del año pasado.

De los 780 detenidos, 457 quedaron bajo custodia policial, precisó Nuñez.

Por su parte, la Fiscalía de París informó de 306 custodias policiales en su jurisdicción, de las cuales 81 correspondían a menores. Aproximadamente la mitad de las infracciones imputadas consisten en atentados contra agentes del orden.

Un joven de unos veinte años murió durante la noche después de chocar con su motocicleta de motocross contra unos bloques de hormigón instalados en una salida de la circunvalación parisina, indicó la Fiscalía, que investiga las circunstancias del deceso.

Asimismo, un joven resultó gravemente herido en el distrito 16 de París. Según varios transeúntes, fue víctima de «una tentativa de homicidio voluntario por parte de cuatro individuos armados en la vía pública» contra este joven que, según ellos, había cometido un robo, indicó la Fiscalía al informar de que «su pronóstico vital está comprometido».

En el distrito 5, un hombre también, según los testimonios, «saltó voluntariamente al Sena antes de hundirse», explicó la Fiscalía, precisando que la víctima fue «trasladada en estado de extrema urgencia a un hospital, con un pronóstico vital muy comprometido».

Según la Fiscalía, otras dos personas resultaron heridas mientras estaban sentadas en la terraza de un bar, al ser atropelladas por un automóvil cuyos ocupantes huían tras haber lanzado proyectiles contra agentes de policía. El conductor y sus siete pasajeros fueron detenidos y puestos bajo custodia policial.

Además de París, una quincena de ciudades francesas registraron altercados, robos y saqueos en comercios anoche. Una violencia que se extendió a otros 71 municipios. EFE

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