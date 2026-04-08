Macron afirma que el alto el fuego debe incluir al Líbano para ser «creíble y duradero»

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París, 8 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles a sus homólogos estadounidense, Donal Trump, e iraní, Masud Pezeshkián, que el alto el fuego que han pactado debe ser totalmente respetado por todos y en todos los sitios de Oriente Medio, incluido el Líbano, ya que solo así será «creíble y duradero».

«He expresado mi esperanza de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada una de las partes beligerantes, en todos los teatros de confrontación, incluido el Líbano. Es una condición necesaria para que este alto el fuego sea creíble y duradero», dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales tras mantener conversaciones telefónicas con ambos mandatarios. EFE

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