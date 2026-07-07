Macron afirma que Siria no debe ser desestabilizada tras ataques con bombas durante su visita

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Siria no debe ser desestabilizada después de que dos ataques con bombas dejaran 18 heridos en la capital Damasco durante su visita.

El incidente ocurrió durante el segundo y último día de la visita de Macron a Siria, primer dirigente de una potencia occidental en ir al país tras la caída de Bashar al Asad y la toma del poder por parte de una coalición de islamistas a fines de 2024.

Macron ya había abandonado su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial y prosiguió su visita. El convoy presidencial francés no escuchó las explosiones, según dos periodistas de la AFP que viajaban con la delegación.

El Ministerio del Interior sirio informó que 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas tras la explosión de dos bombas «caseras», colocadas en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons y en un contenedor de basura, a unos 200 metros de distancia.

Macron afirmó en una rueda de prensa conjunta con el presidente sirio que estos atentados no deben «desestabilizar» al país y el presidente sirio elogió el «valor» del mandatario francés, que mantuvo su agenda.

Además, Al Sharaa expresó a Macron su condena a los «ataques sistemáticos» de Israel y afirmó que cuenta con que Francia tenga un «rol activo» para frenar la escalada.

Los artefactos estallaron «mientras se realizaban los preparativos» para desmantelarlos, precisó el Ministerio del Interior.

«Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cerraran las carreteras que conducen a ella», declaró a la AFP Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio.

Reporteros de la AFP vieron ventanas del Ministerio de Turismo, que se encuentra frente al lujoso hotel Four Seasons, destrozadas por las explosiones, así como restos de sangre y de fragmentos metálicos en las inmediaciones.

El viaje de Macron se produce días después de que diez personas murieran el jueves en un atentado con bomba contra un café del centro de Damasco. El país atraviesa un frágil proceso de pacificación tras más de 13 años de guerra civil.

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