Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en el Líbano y apunta a Hizbulá

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(actualiza con estado de los heridos)

París, 18 abr (EFE).- Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano (FINUL) murió este sábado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hizbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron.

«Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables y afronten sus responsabilidades junto a la FINUL», señaló en un mensaje en las redes sociales.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, aseguró que el soldado cayó en una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera y acusó a «un grupo armado» que le disparó «a corta distancia».

«Herido inmediatamente por un disparo con arma ligera, fue socorrido en medio del tiroteo por sus camaradas, que no lograron reanimarle», agregó la ministra, que rindió homenaje al soldado y aseguró que «Francia no olvidará».

Se trata del sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban, enrolado en el Ejército desde hace 18 años, comprometido «con fuerza y determinación para servir a su país, defender la paz, luchar contra el terrorismo y proteger a sus compatriotas», señaló Vautrin.

Macron precisó que los tres soldados heridos han sido evacuados, mientras que el Ministerio de Exteriores señaló en un comunicado que dos de ellos están graves, sin dar más detalles al respecto.

Según medios franceses, los dos heridos graves fueron trasladados a un hospital de Beirut, mientras que el tercero fue tratado en un centro sanitario del sur del Líbano.

El Elíseo señaló que Macron mantuvo contactos telefónicos con su homólogo libanés, Joseph Aoun, además del primer ministro, Nawaf Salam, a quienes exigió que garanticen la seguridad de los cascos azules que trabajan por la paz en el país.

Las autoridades libanesas, por su parte, expresaron sus condolencias, condenaron el ataque y rechazaron toda violencia contra la FINUL.

Los medios franceses indican que la milicia chií Hizbulá ha negado estar detrás de la emboscada que provocó el trágico balance.

Francia, junto a otros países, mantiene un dispositivo en el Líbano desde hace años como fuerza de interposición en el sur del país entre Hizbulá e Israel.

Se trata del segundo soldado francés que fallece en la región desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, que ha elevado la tensión en Oriente Medio.

Hace un mes, el suboficial Arnaud Frion, de 42 años, falleció en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque de un dron que Macron atribuyó a una milicia pro-iraní. EFE

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