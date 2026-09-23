Macron condecora a Scorsese y De Niro en Nueva York por sus aportaciones al cine

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París, 23 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró a Martin Scorsese y Robert De Niro por sus aportaciones al cine durante un acto dedicado al cine celebrado en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, informó este miércoles la prensa francesa.

Scorsese recibió anoche las insignias de Gran Oficial de la Legión de Honor (el cuarto más alto de cinco grados) por su labor en favor de la preservación del patrimonio cinematográfico. A través de la Film Foundation y del World Cinema Project, el director estadounidense trabaja desde hace décadas en la restauración y difusión de películas de distintos países.

De Niro recibió las insignias de Oficial de la Legión de Honor (el segundo en la escala de cinco) por su compromiso con la educación audiovisual y el cine independiente, desarrollado, entre otros proyectos, a través de Tribeca Productions y el Festival de Cine de Tribeca.

El acto tuvo lugar dos semanas después de la Cumbre Lumière, celebrada el 7 de septiembre en Saint-Paul-de-Vence (sur de Francia) junto a Corea del Sur, y permitió poner de relieve el papel de Francia en el sector cinematográfico y los avances alcanzados en materia de cooperación internacional en torno al cine y la imagen animada.

Scorsese también participa en la Iniciativa Internacional para la Resiliencia de los Cines Independientes, lanzada durante la Cumbre Lumière, y en la que también figura Pedro Almodóvar, entre otros. EFE

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