Macron espera que Trump presione a Putin para que regrese a la «mesa de negociaciones»

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París, 18 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ejerza «más presión» sobre la Rusia de Vladímir Putin para «traerla de vuelta a la mesa de negociaciones» para «construir una paz duradera con un acuerdo territorial que sea aceptable» por Kiev y Moscú.

«Este diálogo es más importante que nunca; Rusia no está preparada para ello, pero los Estados Unidos vuelven a comprometerse», ahondó este jueves el presidente francés, en una entrevista al canal France 2.

Macron destacó «los avances de los últimos días» logrados entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Trump, durante la cumbre del G7 celebrada esta semana en Évian (Francia).

El mandatario europeo confesó que, en 2025, Trump «pensaba que Ucrania iba a perder».

«Se ha recorrido un camino enorme. Este camino es, en primer lugar, la victoria de los ucranianos (en lo que respecta a) sus capacidades y su credibilidad», señaló.

El jefe de Estado francés elogió las acciones militares de Ucrania, que «resiste con una valentía y una producción militar absolutamente notables. La capacidad de producción de los drones ucranianos es asombrosa». EFE

atc/pcc