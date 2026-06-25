Macron expresa su solidaridad con Venezuela tras los dos devastadores terremotos

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París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este jueves su apoyo al pueblo venezolano tras los dos terremotos que sacudieron el país y que han causado decenas de muertos y centenares de heridos, según el balance oficial provisional.

«Pensamientos y apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que ha golpeado al país. Expreso toda mi solidaridad a las víctimas, a sus seres queridos y a quienes están movilizados en el terreno», señaló el jede de Estado francés en un mensaje difundido en sus redes sociales.

También la ministra delegada para la Francofonía, Asociaciones Internacionales y Franceses en el Exterior, Éléonore Caroit, manifestó el respaldo de Francia a Venezuela.

«Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras los violentos terremotos que han golpeado el país. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y todos los equipos de rescate movilizados», afirmó.

Son nuevas muestras de apoyo que llegan al país mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron especialmente al estado costero de La Guaira, en el norte del país.

Según el balance oficial comunicado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la catástrofe ha dejado hasta el momento 32 fallecidos y más de 700 heridos.

Rodríguez calificó la situación en La Guaira de «verdadera tragedia» y anunció que la región será considerada zona de desastre tras el colapso de decenas de edificios.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, mediante modelos automáticos basados en la intensidad de los seismos, la densidad de población y la vulnerabilidad de las construcciones, que el número final de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

El organismo calcula una probabilidad del 42 % para ese escenario, frente a un 33 % de posibilidades de que la cifra se sitúe entre 1.000 y 10.000 fallecidos. EFE

cat/rf