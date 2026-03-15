Macron homenajea a Habermas, un «gigante del pensamiento del siglo XXI»

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París, 15 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje este domingo al filósofo alemán Jürgen Habermas, fallecido la víspera, a quien calificó como uno de los grandes pensadores europeos contemporáneos y una figura clave en la reflexión sobre la democracia, la razón pública y la construcción europea.

«Había llevado una vida marcada por las tragedias y grandezas de la historia alemana, al servicio del ideal de la construcción europea y en la búsqueda incansable de principios universales para organizar una existencia libre, igual y digna para todos los seres humanos», destacó Macron en una declaración publicada por el Elíseo.

«Jürgen Habermas, gigante del pensamiento del siglo XXI, encarnó esta aventura de la razón europea que cambió el curso de los tiempos», agregó.

El pensador, que falleció a los 96 años, deja «un tesoro de pensamiento» para imaginar la democracia del futuro, según el jefe de Estado francés.

Nacido en 1929, Habermas vivió las tragedias del siglo XX alemán y dedicó su obra intelectual a «pensar, actuar y mantener la esperanza en la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, creando marcos éticos y políticos que impidieran la vuelta de lo peor», añadió Macron.

Discípulo de la tradición crítica asociada a la Escuela de Fráncfort y colaborador de pensadores como Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Habermas se convirtió en una referencia internacional con obras como ‘Historia y crítica de la opinión pública’ (1962), donde desarrolló su influyente concepto de ‘espacio público’.

A lo largo de su carrera también participó activamente en los grandes debates políticos de Alemania, defendiendo la singularidad del Holocausto y formulando la idea de ‘patriotismo constitucional’, basada en la adhesión a los principios democráticos más que a la identidad nacional, recordó Macron en su declaración.

El presidente francés destacó igualmente que el filósofo alemán encarnó el compromiso de su generación con la democracia y el universalismo tras la guerra, así como la convicción de que el debate racional puede generar principios comunes para la organización política.

«Por eso nunca se cansó de participar, como actor, en los grandes debates de su tiempo sobre Europa y el mundo», concluyó Macron. EFE

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