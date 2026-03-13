Macron pide calma y sangre fría tras la muerte de un soldado francés en Irak por un dron

París, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes la determinación de Francia de mantener su posición «defensiva» en la guerra en Oriente Medio y abogó por tener «sangre fría, calma y determinación», pese al ataque con un dron de la pasada noche en el Kurdistán iraquí en el que murió un soldado francés y seis más resultaron heridos.

«Francia seguirá mostrando sangre fría, calma y determinación, será fiable para con nuestros socios, protegerá a nuestros ciudadanos y defenderá nuestros intereses y nuestra seguridad. Y nada, jamás, nos desviará de estos objetivos», afirmó Macron en una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se reunió para hablar de la guerra en Ucrania y del impacto de la actual escalada bélica en Oriente Medio.

Macron recalcó que «la postura de Francia es puramente defensiva, en apoyo de sus aliados, y nunca estaría justificado atacarla por ello». En este sentido, la presencia de fuerzas militares en la región están, dijo, en «defensa de nuestros intereses, de nuestros compatriotas y en apoyo de nuestros aliados».

El jefe del Estado recalcó que Francia «no está en guerra contra nadie», rehusó entrar a hacer «política ficción» y prefirió, por ello, ser «prudente» a la espera de un informe completo del Estado Mayor que espera tener en las próximas horas sobre el ataque contra la base kurda en la que estaban los soldados franceses.

«Tan pronto como se anunció este ataque, solicité a nuestras fuerzas armadas un análisis exhaustivo de los hechos y sus circunstancias, y espero que en las próximas horas dispongamos de toda la información al respecto», explicó Macron, que evitó entrar en detalles sobre el origen del ataque.

El coronel François-Xavier de la Chesnay, comandante del séptimo batallón de cazadores alpinos de Varces, en el este de Francia, en el que servía el suboficial Arnaud Frion, que resultó fallecido, señaló hoy que fue un dron modelo ‘Shaed’, de concepción iraní, el que provocó la muerte del soldado francés.

El jefe del Estado francés avanzó también que esta tarde mantendrá una conversación telefónica con el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani, para conocer más detalles del ataque con drones a una base militar kurda en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde estaban desplegados militares franceses.

Macron aprovechó también para rendir «un respetuoso homenaje a la memoria del sargento mayor Arnaud Frion, del séptimo batallón de cazadores alpinos de Vars», que «murió por Francia», al tiempo que expresó su apoyo a los seis militares heridos, así como «a todas las familias y compañeros de armas».

«Luchaba en el marco de una coalición internacional contra el resurgimiento del terrorismo en la región y al servicio de la soberanía iraquí en el marco de una coalición internacional, contra los resurgimientos del terrorismo en la región y en defensa de la soberanía iraquí», subrayó Macron.

Por ello, recalcó que este ataque es «inaceptable». EFE

