Macron preocupado por la continuación de las operaciones pese al alto el fuego en Líbano

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París, 17 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este viernes su «preocupación» por que el alto el fuego en el Líbano quede debilitado por la continuación de las operaciones militares y pidió a las partes que cesen las hostilidades.

En un mensaje colgado en su cuenta de X., Macron instó en concreto a Hizbulá a «renunciar a las armas» y a Israel a «respetar la soberanía libanesa y parar la guerra».

Igualmente insistió en que tiene que haber «seguridad para las poblaciones civiles a ambos lados de la frontera entre el Líbano e Israel».

El presidente francés subrayó su apoyo al alto el fuego entre los dos contendientes, anunciado el jueves por Donald Trump, y que entró en vigor la pasada medianoche hora del Líbano (21.00 GMT) pero al mismo tiempo manifestó su cautela.

De madrugada, unas horas después de su entrada en vigor, el Ejército libanés denunció ataques israelíes y bombardeos intermitentes que afectaron a una serie de pueblos y que consideró «violaciones del acuerdo» de cese el fuego, que en principio debe tener una duración de diez días.

Tras el anuncio de ese compromiso por parte del presidente estadounidense, el Elíseo lo calificó como «una excelente noticia», pero en paralelo hizo hincapié en que «deberá ser verificada sobre el terreno».

La presidencia francesa también recalcó su disponibilidad para ayudar de la forma en que pueda ser útil en favor de la estabilidad del Líbano. EFE

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