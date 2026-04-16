Macron presiona a la UE para prohibir las redes sociales a menores de edad

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París, 16 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó este jueves por videoconferencia con una quincena de líderes europeos, entre ellos el español Pedro Sánchez, con la meta de presionar para que salga adelante una prohibición europea de las redes sociales para los menores de edad.

Además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, participaron en este encuentro telemático los jefes de Estado o Gobierno de los seis países que ya han avanzado a nivel nacional en el veto a los menores a las redes sociales: España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia.

Estos países se oponen a la estrategia de varios de los países nórdicos y bálticos, que prefieren un control parental antes que una prohibición.

Para estos miembros de la UE, el nivel de educación digital de los padres y sus hijos es tal que les permite reconocer y afrontar los peligros que plantean las redes sociales. Por tanto, argumentan que prohibir a los niños el acceso a las plataformas significaría excluirles de la información y el conocimiento, y desincentivar su futura capacidad de innovación.

La propia vicepresidenta de la Comisión responsable de lo Digital, la finlandesa Henna Virkkunen, es escéptica sobre la introducción de una edad mínima para las redes.

«Nosotros optamos por la prohibición. Primero, porque ya hemos intentando el control parental, que no ha funcionado muy bien. Y además este tipo de control es injusto, sobre todo para las familias vulnerables», declaró desde el Elíseo Macron, en el inicio de la reunión que no fue más allá de la hora y media.

Nada más acabar el encuentro, el mandatario galo insistió, ante un grupo de alcaldes recientemente elegidos, en la necesidad de la prohibición por «la falta de transparencia de los algoritmos» y por los impactos negativos en los jóvenes que están «establecidos científicamente».

El presidente francés aspira a liderar el grupo de países europeos más firmes para poner freno a las redes sociales entre los menores debido a sus efectos psicológicos negativos, que van desde los problemas de concentración, pasando por la soledad hasta los intentos de suicidio.

Sin embargo, los países en favor del veto de redes consideradas adictivas como ‘Tik Tok’ no se ponen de acuerdo sobre la edad mínima para la prohibición, lo que se traduciría, en la práctica, en el establecimiento de una ‘mayoría de edad digital’.

Francia -que ya aprobó una ley a inicios de este año-, Grecia, Dinamarca y Eslovenia quieren fijar la edad digital mínima en 15 años, España, en 16, al igual que en Eslovaquia; y en Italia, algunas fuerzas políticas abogan por los 14.

Chipre también se ha sumado a la iniciativa de establecer una edad mínima.

Antes de la reunión con los líderes europeos, Macron argumentó, en un acto con jóvenes, que el auge de las plataformas digitales en la última década ha generado un entorno sin normas claras para las nuevas generaciones, al que describió como una «jungla» que capta la atención y dificulta la capacidad de concentración.

Según denunció, el consumo constante de contenidos breves y superficiales está erosionando hábitos como la lectura, la escucha activa y la paciencia en la interacción social y, de paso, está agravando el fenómeno de la soledad que, dijo, afecta especialmente a niños y adolescentes, aunque también alcanza a los adultos.

Por ello, planteó, para los menores, la instauración de una jornada mensual sin conexión digital, con el objetivo de fomentar la interacción directa y recuperar prácticas como la lectura en voz alta, que consideró clave para mejorar la comprensión y la confianza personal.

Francia está cerca de convertirse en el segundo país del mundo, después de Australia, en regular el acceso de los menores a las plataformas de redes sociales.

Tras salir adelante en la Asamblea Nacional francesa en enero y en el Senado hace unas semanas, el proyecto de ley que prohibirá a los menores de 15 años entrar en las redes sociales pasará por una comisión mixta que deberá dar la luz verde para su entrada en vigor el próximo septiembre. EFE

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