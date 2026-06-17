Macron recibe al primer ministro libanés el jueves para «consolidar» el apoyo del G7

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este jueves en París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para «consolidar» el apoyo de todo el G7, incluido Estados Unidos, a la recuperación de su plena soberanía y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva y a su ocupación.

Fuentes diplomáticas presentes en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian insistieron este miércoles en que el primer ministro Israelí, Benjamín «Netanyahu debe parar en el Líbano» y subrayaron que ahora Donald Trump coincide en ese mensaje con el resto de los miembros del grupo de los siete países más ricos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá).

Las fuentes subrayaron que hasta ahora Estados Unidos no había apoyado nunca esa posición y en que la declaración del G7 publicada en la madrugada de este miércoles es muy clara en el apoyo para que el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesa se desplieguen en todo el territorio, incluidas las zonas ocupadas hasta ahora por Israel.

«Nuestro objetivo -insistieron- es obtener un alto el fuego inmediato».

Las fuentes recordaron que es sobre todo Francia quien ha subrayado la necesidad de poner la crisis libanesa en la agenda internacional y ahora Trump ha aceptado «reforzar la presión sobre Netanyahu» para conseguir ese alto el fuego inmediato y para restablecer la soberanía del país sobre todo su territorio. EFE

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