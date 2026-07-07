Macron respalda a la «nueva» Siria en su visita a Damasco marcada por un doble atentado

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Damasco, 7 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó este martes a la «nueva» Siria durante su visita oficial a Damasco, la primera de un jefe de Estado europeo desde la caída del régimen de Bachar al Asad, en una jornada marcada por un doble atentado con explosivos cerca del recorrido del mandatario francés que causó al menos 18 heridos.

Las dos explosiones se registraron en el centro de la capital siria, en las inmediaciones del Ministerio de Turismo y cerca del hotel Four Seasons, donde se aloja Macron, aunque las autoridades sirias aseguraron que el incidente quedó fuera del perímetro de seguridad del presidente francés y no representó una amenaza directa para su visita.

Ningún grupo ha reivindicado hasta el momento la autoría del ataque, perpetrado con artefactos explosivos que habían sido detectados por las fuerzas de seguridad y detonaron mientras especialistas trataban de desactivarlos, según el Ministerio del Interior sirio, que detalló que entre los heridos figuran cuatro agentes de policía.

Lejos de alterar la agenda, Macron defendió que el viaje se preparó «con pleno conocimiento de causa» y que los riesgos estaban «controlados», al tiempo que advirtió de que existen grupos interesados en impedir la reintegración de Siria en la comunidad internacional, pero sostuvo que ello no debe frenar el proceso de normalización.

Apoyo a la reconstrucción

Durante un foro económico celebrado junto al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, el mandatario francés expresó la disposición de Francia a acompañar la reconstrucción del país mediante una «asociación con efecto duradero» y defendió convertir a Siria, gracias a su posición geográfica, en un futuro «centro regional» para nuevas cadenas logísticas, corredores energéticos y rutas comerciales.

Macron vinculó ese objetivo a la necesidad de estabilizar el país, crear empleo para desplazados y refugiados, y fortalecer un sistema financiero transparente capaz de atraer inversiones internacionales.

También reiteró el compromiso de Francia y de la Unión Europea con el levantamiento progresivo de las sanciones y ofreció asistencia técnica para reformar el sistema bancario sirio, reforzar la cooperación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), colaborar con el Banco Central y avanzar en la reestructuración de la deuda con apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

Además, el presidente francés señaló que las recientes tensiones en el estrecho de Ormuz evidencian la necesidad de diversificar las rutas energéticas y comerciales, una oportunidad -dijo- para el desarrollo de Siria y para las empresas francesas.

Nueva etapa bilateral

Por su parte, Al Sharaa presentó una amplia hoja de ruta para la reconstrucción del país basada en la modernización de puertos, aeropuertos, redes eléctricas e hídricas, la exploración de recursos energéticos, la digitalización de servicios públicos y el impulso de ciudades industriales, con el objetivo de recuperar el papel estratégico de Siria entre el Mediterráneo, Irak y el golfo Pérsico.

En ese contexto, destacó el proyecto del grupo naviero francés CMA CGM para ampliar el puerto de Latakia, cuya inversión supera ya los 430 millones de euros, y aseguró que desea que Francia se convierta en el principal socio europeo de la nueva etapa económica siria.

La visita también sirvió para escenificar el restablecimiento de las relaciones bilaterales con la intención de intercambiar embajadores «lo antes posible» y para firmar una declaración de cooperación global que establece una hoja de ruta con seguimiento ministerial anual en ámbitos como defensa, economía, energía y cooperación internacional.

En el plano regional, el presidente sirio afirmó que ambos líderes abordaron las «continuas violaciones israelíes» y reiteró que la estabilidad pasa por un compromiso internacional que obligue a Israel a volver al Acuerdo de Separación de 1974 y a retirarse de los territorios ocupados tras el 8 de diciembre de 2024.

Respecto al Líbano, Al Sharaa señaló que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de respaldar la estabilidad y la soberanía del país vecino, así como de reforzar la autoridad del Estado y su monopolio legítimo sobre las armas como garantía de la seguridad nacional.EFE

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