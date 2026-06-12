Macron y Meloni celebran primera cumbre bilateral a finales de junio en el sur de Francia

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París, 12 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, celebrarán su primera cumbre bilateral el próximo 25 de junio en la localidad francesa de Antibes, según informó este viernes el Elíseo.

«Macron y Meloni abordarán los principales desafíos europeos e internacionales y analizarán vías para estrechar los lazos entre las sociedades civiles francesa e italiana, especialmente en ámbitos como la juventud y la cultura», declaró la presidencia francesa.

Se tratará de la primera cumbre bilateral desde la entrada en vigor del Tratado del Quirinal, firmado en 2021, precisó la presidencia francesa, al señalar que el encuentro se celebrará en una región que simboliza la riqueza de la cooperación transfronteriza y mediterránea entre Francia e Italia.

La cita reunirá a nueve ministros de cada país e incluirá un foro empresarial franco-italiano en la localidad ribereña de Le Cannet, así como diversos encuentros ministeriales, entre ellos una visita a la sede de Thales Alenia Space, empresa franco-italiana situada en Cannes.

El objetivo del encuentro es reforzar la cooperación entre ambos países en sectores estratégicos como la defensa, el espacio, la energía y las infraestructuras, señaló el Elíseo. EFE

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