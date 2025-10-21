Madagascar inicia una nueva era política tras el golpe bajo la prudente mirada de juventud

Antananarivo, 21 (oct).- Una semana después del golpe de Estado militar y de la investidura del líder golpista, coronel Michael Randrianirina, como presidente, Madagascar comienza a conformar un nuevo Gobierno en medio de una vertiginosa transición política que la juventud malgache observa con cautela, dispuesta a actuar como contrapeso frente a cualquier deriva.

«Estamos en una etapa en la que no podemos hacer gran cosa, salvo observar. Es demasiado pronto para juzgar su competencia (de Randrianirina). Es crucial darles tiempo para trabajar», dijo a EFE Randrianantoanina Ny Aina, asesor dentro de la plataforma Gen X-Y-Z Madagascar, que agrupa a todos los actores implicados en las movilizaciones que llevaron a la caída del anterior Gobierno.

Randrianirina juró el pasado viernes como «presidente para la refundación de la República de Madagascar» y prometió una «reconstrucción nacional» en este país insular del sudeste de África.

El coronel lidera el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), la poderosa unidad militar de élite que derrocó el pasado día 14 al presidente Andry Raojelina, quien ha huido del país.

En Madagascar, una nación sumida en una profunda crisis política y económica, los jóvenes que encabezaron aquellas protestas consideran que una de las cualidades esenciales para gobernar en el actual contexto es la capacidad de escucha.

«En lo que a nosotros respecta, el coronel siempre ha escuchado nuestra voz como jóvenes, como portadores del grito de la población malgache ante la crisis, y esperamos que conserve esa cualidad. El tiempo lo dirá», señaló Ny Aina.

El lunes, Randrianirina nombró como nuevo primer ministro al empresario Herintsalama Rajaonarivelo, presidente del consejo de administración del principal banco malgache, BNI, lo que generó una oleada de reacciones contrarias.

Muy pronto circularon por las redes sociales fotografías suyas con Mamy Ravatomanga, un poderoso empresario y estrecho aliado del derrocado presidente, temido por sus conexiones e influencia. Durante las manifestaciones casi diarias, los gritos que pedían el arresto del magnate de 56 años, conocido como «Piedra Azul» (traducción de su apellido), fueron tan fuertes como los que exigían la dimisión de Rajoelina.

No obstante, Ny Aina lamentó que el nombramiento del primer ministro se haya convertido en el principal argumento de quienes se oponen a las manifestaciones y lo utilicen ahora para dividir el movimiento de la generación Z.

«Difundimos el mensaje de que ‘la lucha continúa’, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Tras la destitución de Andry Rajoelina, ya mencionamos que es a partir de ahora cuando comienza la verdadera batalla. Y esta batalla la libramos contra las malas prácticas políticas y la corrupción. Seguiremos en esa línea», precisó a EFE.

Para los miembros de la generación Z, la prioridad sigue siendo el acceso al agua y la electricidad, así como la reducción de la inflación, causas que originaron las masivas protestas que estallaron el pasado 25 de septiembre y cuya represión, según la ONU, dejó al menos 22 muertos.

Las movilizaciones evolucionaron rápidamente hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos, y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Antes de la asonada, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009. El CAPSAT ya participó en el golpe de 2009, que derribó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina. EFE

