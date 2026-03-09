Madrid hará un homenaje a EE.UU. el 4 de julio por los 250 años de su independencia

2 minutos

Nueva York, 9 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que su gobierno hará un homenaje a Estados Unidos el próximo 4 de julio para conmemorar los 250 años de la independencia del país norteamericano.

«Estamos preparando un homenaje al pueblo estadounidense por los 250 años de independencia. Porque somos conscientes de lo importante que es el 4 de julio para todos los estadounidenses. Lloramos, celebramos y disfrutamos el feliz mestizaje. Al otro lado del Atlántico, en España, les esperamos con los brazos abiertos», dijo durante un desayuno con inversores estadounidenses en Nueva York.

Ayuso afirmó que la Comunidad de Madrid les agasaja «como en casa; sembrando, invirtiendo tiempo y cariño y creciendo juntos», algo que han hecho ambos países «a lo largo de los siglos», agregó la máxima mandataria de la región madrileña.

Según la Comunidad de Madrid, EE.UU. es el principal país inversor en la región, con más de 28.300 millones de euros destinados desde 2019 -el 22,3% del total extranjero en la región- y mayoritariamente centrados en el sector de las telecomunicaciones.

Esas cifras «demuestran esos vínculos tan estrechos que tenemos estadounidenses y españoles a los dos lados» y que «son todavía más impresionantes si los vemos desde el punto de vista del turismo», añadió.

Ayuso hizo el anuncio de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos durante el desayuno organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en el que también habló sobre la guerra de EE.UU. e Israel en Irán.

«Nadie quiere guerras. Nos duele a todos. Pero también imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás o de los ataques permanentes a otros países, del enriquecimiento nuclear, de los 30.000 muertos en las calles del país o la persecución de la mujer», sentenció. EFE

jta/rh/psh

(foto) (vídeo)