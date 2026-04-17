Madrid pide a Bruselas que la futura PAC tenga financiación suficiente y menos burocracia

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió este viernes a la Comisión Europea (CE) que la próxima Política Agrícola Común (PAC) incluya una financiación que permita asegurar el futuro de las explotaciones y su rentabilidad, a la vez que una menor carga administrativa para los productores.

Esos fueron algunos de los mensajes que Díaz Ayuso trasladó al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, en una reunión, explicó la presidenta madrileña después en declaraciones a la prensa en un acto celebrado en la sede de la Delegación de la CEOE ante la Unión Europea, en el que participaron representantes de empresas y organizaciones empresariales españolas.

Con Hansen, la presidenta madrileña abordó «las preocupaciones del campo madrileño» y de «toda la agricultura y ganadería española», en particular sobre la PAC y el acuerdo de asociación entre la UE y los países de Mercosur.

En ese contexto, dijo que tanto el campo madrileño como el del resto de comunidades autónomas y regiones no deben quedar «al margen de decisiones que son fundamentales para ellas».

Alertó de que, con vistas a la PAC de 2028-2034, los agricultores y ganaderos no van a poder sobrevivir con recortes de más del 20 % e instó, entre otras cosas, a renunciar a un solo fondo que aúne todas las ayudas para los productores.

«Sin una financiación suficiente y bien gestionada no podemos sobrevivir», subrayó Díaz Ayuso, que hizo hincapié también en la necesidad de un «cambio de enfoque» que permita garantizar menos burocracia y más rentabilidad a las explotaciones.

Sobre los acuerdos como el de Mercosur, reconoció que aunque benefician a «algunos», también «puede dejar a algunos sectores en competencia desleal ante otros países con normativas más laxas».

Entre las peticiones concretas planteadas hoy, se refirió a la necesidad de más controles en fronteras, sobre todo en los países de origen para asegurar que respetan los requisitos que se exigen en la UE, de manera que los productos agrícolas y ganaderos europeos «no se queden en situación de desventaja», un objetivo en el que, dijo, el comisario coincide.

También dijo que su comunidad quiere que, tal como se ha hecho con el aceite de Madrid, que ya es denominación de origen en la Unión Europea, se dé protección a «otros productos madrileños, como las fresas de Aranjuez, el ajo fino de Chinchón y las mieles de Madrid.

En el encuentro con empresarios en la sede del CEOE, la presidenta madrileña dijo que en la cita con Hansen se habló también de la «pérdida de infraestructuras en España» que dificultan la vida del campo, y mencionó las medidas adoptadas en Madrid para llevar población, sobre todo joven, a las zonas rurales. EFE

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