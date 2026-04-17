Madrid presentará hoy su recurso contra la regularización de migrantes, según Ayuso

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este viernes que su Gobierno va a presentar «hoy mismo» un recurso donde solicita medidas cautelares contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros, una medida que calificó de «populista».

Ayuso afirmó que este proceso beneficiará a personas «que llevan pocos meses en nuestro país, de las que no se sabe nada» y a las que se le está «regalando» un estatus que, a su juicio, está dirigido a «inflar los censos de cara a las próximas elecciones», durante un acto celebrado en la delegación de la CEOE ante la Unión Europea.

La presidenta madrileña añadió que la medida aprobada por el Ejecutivo central genera «caos» al suponer una carga excesiva para las Comunidades Autónomas a nivel de tramitación de solicitudes y para sus servicios sociales y sanitarios.

«Pedimos ley y orden, Estado de derecho, porque es la única manera de que pueda haber un equilibrio y una integración real», aseguró Ayuso.

El Gobierno madrileño adelantó el pasado miércoles que estaba trabajando en la redacción de un recurso contencioso-administrativo que elevará al Tribunal Supremo (TS) para oponerse al real decreto de regularización extraordinaria de migrantes, y que incluirá la petición de suspenderlo cautelarmente.

Según detalló el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad esgrimirá que la norma «afecta gravemente» a la prestación de servicios públicos «sin articular mecanismo alguno» de financiación o provisión de medios para auxiliar a las autonomías.

El portavoz también afirmó que el real decreto contraviene «la normativa de la Unión Europea».

Ayuso se refirió al recurso de la Comunidad durante su intervención al inicio del encuentro de trabajo con el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), Miguel Garrido, y directivos y representantes de empresas españolas celebrado hoy en Bruselas.

Durante su visita a Bruselas la presidenta madrileña también se reunió el jueves con un grupo de eurodiputados españoles del Grupo Popular Europeo, y este viernes con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen. EFE

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