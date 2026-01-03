The Swiss voice in the world since 1935

Maduro declara estado de conmoción exterior en Venezuela tras «agresión militar» de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 3 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado «ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior», con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada». EFE

csm/lb/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR