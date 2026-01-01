Maduro dice que en 2026 se afianzará el desarrollo militar de Venezuela ante «amenazas»

2 minutos

Caracas, 31 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deseó este miércoles un feliz Año Nuevo 2026 y dijo que en este próximo período se afianzará el desarrollo militar de su país para protegerlo de las «amenazas y doctrinas imperiales», en momentos en que afronta tensiones con Estados Unidos por el despliegue aeronaval de la nación norteamericana en el mar Caribe.

El 2026 será un «año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales», dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores en su mensaje de fin año, transmitido por el canal estatal VTV.

El mandatario aseguró que la patria «está segura y protegida con la unión perfecta» entre policías y militares y destacó como «un logro» la «consagración de la identidad nacional» que, dijo, «se manifestó con firmeza ante las amenazas imperiales de despojo de nuestras riquezas de las últimas semanas».

Maduro también señaló que el 2026 será el año del «reto admirable», de superar el «rentismo» y de «consolidar el poder de la nueva democracia».

«A ustedes les seré siempre leal (…) A cada centímetro de suelo, mar y cielo de esta sagrada nación seremos leales, leales siempre y con ese sentimiento de comunión recibo junto a ustedes el 2026», añadió el presidente que despidió el 2025 describiéndolo como un año de «importantes desafíos».

Desde agosto pasado el Ejecutivo venezolano denuncia «amenazas» de Estados Unidos por el despliegue militar que el presidente de ese país, Donald Trump, ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

El presidente estadounidense además anunció el viernes un ataque contra una «gran instalación» en un muelle, pero no precisó si se produjo dentro de territorio venezolano.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

bam/nvm

(video)