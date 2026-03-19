Maestros inician tres días de protestas en México y amenazan con manifestaciones durante el Mundial

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Maestros de uno de los mayores sindicatos de México iniciaron este miércoles tres días de protestas para exigir mejoras laborales, y advirtieron que de no ser atendidos se manifestarán durante el Mundial de Norteamerica 2026, que inicia en junio en la capital mexicana.

Miles de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron en el centro de la capital para exigir la derogación de leyes sobre pensiones, modificaciones salariales y cambios en la política educativa.

Líderes sindicales de al menos cinco estados mexicanos se concentraron en el emblemático Ángel de la Independencia para exigir diálogo con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

«Salimos en este paro de 72 horas con la firme convicción de seguir alzando la voz a un año de que no se ha reinstalado la mesa [de diálogo] con la presidenta de la república», dijo a periodistas Yenny Pérez, secretaria general de la CNTE del estado de Oaxaca (sur).

En marzo del año pasado, el sindicato protagonizó una larga cadena de protestas en Ciudad de México que se agudizaron en mayo y asfixiaron la ciudad, al bloquear avenidas principales y el acceso al aeropuerto capitalino, uno de los más transitados de América Latina.

Sheinbaum ofreció entonces dialogar personalmente con los maestros, pero canceló la reunión luego que estos bloquearon el acceso al palacio presidencial y agredieron a periodistas.

Elvira Veleces, líder sindical del estado de Guerrero (sur), reclamó que la mandataria «tiene que dar pasos» para retomar el diálogo o se verán forzados a manifestarse durante el Mundial, cuyo partido inaugural se jugará en Ciudad de México el 11 de junio.

«No nos queda la menor duda: seremos cientos de miles, quizás millones en junio aquí en la capital. Ojalá muestre un poco de sensibilidad la presidenta», advirtió, por su parte, Filiberto Frausto, líder sindical del estado de Zacatecas (norte).

Los organizadores informaron que este miércoles los maestros también marcharán a las embajadas de Estados Unidos e Israel, en rechazo al conflicto en Irán y a las amenazas contra Cuba, y a la embajada de Panamá, en solidaridad con maestros de ese país.

Su punto de concentración durante los días de protesta será el Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana.

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