Maestros mexicanos reactivan protestas ante presunto incumplimiento de acuerdos

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Ciudad de México, 16 jul (EFE).– Varias facciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivaron este jueves sus movilizaciones en las calles de la Ciudad de México, concentrándose frente a sedes educativas como la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar y la Dirección General de Recursos Humanos para denunciar la pausa en la resolución de sus demandas laborales.

El regreso del magisterio disidente a la vía pública coincide con los reproches de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina acusó formalmente a la organización de haber “dejado plantada» a la autoridad federal en dos reuniones de negociación previamente agendadas y descartó una reunión con la dirigencia magisterial.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE, justificó la reanudación de las protestas de varias secciones de la Ciudad de México al señalar que las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) incumplieron los convenios firmados, postergando indefinidamente las mesas de trabajo que debieron celebrarse a finales de junio.

El líder sindical denunció que los funcionarios les han «dado largas» y “no se ha dado una agenda precisa” bajo el argumento de saturación de agendas, bloqueando el seguimiento a la agenda de seguridad social.

El dirigente se mostró abierto a reanudar las negociaciones a pesar de que el receso escolar llegará en apenas una semana.

Asimismo, los manifestantes exigen frenar el desplazamiento de profesores interinos y corregir las severas disparidades en sus prestaciones, argumentando que en la capital del país solo reciben 40 días de aguinaldo frente a los 90 días que perciben los docentes del Estado de México, además de demandar un bono especial para los jubilados.

El contingente magisterial advirtió de que la falta de respuestas institucionales y la falta de seriedad en las fechas pactadas les obligaron a romper la tregua y retomar la presión social en las calles para forzar el cumplimiento real de los compromisos.

La dirigencia de la CNTE concluyó que la permanencia y el endurecimiento de estas movilizaciones en la capital dependerán de la voluntad del Gobierno federal para destrabar las mesas técnicas, advirtiendo que si no se reactiva la mesa de acuerdos valorarán un nuevo plan de acción masivo.

La reanudación de las manifestaciones se dan tras largas jornadas de protestas durante los días previos y el comienzo del Mundial 2026 en la Ciudad de México, donde miles de maestros se manifestaron durante días en las principales calles de la capital. EFE

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