Malasia da pasos hacia la prohibición del vapeo en el país tras su restricción parcial

Kuala Lumpur, 12 sep (EFE).- El ministro de Sanidad de Malasia, Dzulkefly Ahmad, ha anunciado que el país avanza hacia la «prohibición total» del vapeo, ya restringido en algunos estados, siguiendo el modelo de la vecina Singapur, que veta esta práctica desde 2018 y recientemente endureció los castigos.

«El Ministerio de Salud continúa sus esfuerzos para formar una generación libre de todo tipo de prácticas de tabaquismo», dijo Dzulkefly en la Cámara Alta del Parlamento malasio esta semana.

El país asiático persigue establecer una legislación federal sobre la venta y el uso de cigarrillos electrónicos, prácticas hasta ahora reguladas independientemente por cada estado malasio.

De acuerdo con información recogida por medios locales, estados como Johor, Kelantan, Terengganu o Perlis ya prohíben el vapeo o han dejado de conceder licencias a establecimientos relacionados con esta práctica.

«Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva para evaluar la eficacia de los controles existentes y elaborar una política más integral destinada a proteger la salud de la población en general», anotó el ministro de Sanidad, en el marco del Plan Estratégico Nacional para el Control del Tabaco y los Productos de Tabaco 2021-2030.

El anuncio de Malasia se produce poco después de que la limítrofe Singapur, que aplica severas leyes contra las drogas, endureciera las penas sobre el vapeo, ilegal en la isla desde hace siete años.

Con efecto desde el 1 de septiembre de 2025, la ciudad-Estado castiga con hasta 20 años de cárcel y un máximo de 15 latigazos a proveedores de vapeadores que contengan etomidato, definido como anestésico general de acción corta por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Vapear en Singapur conlleva además terapia de rehabilitación obligatoria de entre tres meses y un año, así como multas de hasta 2.000 dólares singapurenses (alrededor de 1.330,5 euros o 1.558,65 dólares estadounidenses), en función de la reincidencia del consumidor y de si el cigarrillo electrónico contiene etomidato. EFE

