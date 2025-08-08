Malasia espera que Xi Jinping y Donald Trump coincidan en la cumbre de la ASEAN en octubre

Kuala Lumpur, 8 ago (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo este viernes que espera que los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, coincidan en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en octubre en Kuala Lumpur.

«Esperamos dar la bienvenida a los jefes de Gobierno de la ASEAN y a nuestros socios de diálogo, incluido el presidente de Estados Unidos y, creo, el presidente de China», dijo en un acto público el primer ministro, que confirmó la presencia del magnate neoyorquino el jueves de la semana pasada.

A finales de julio, el republicano adelantó que su encuentro con Xi podría concretarse antes de fin de año, una estimación que lanzó después de un «positivo» diálogo con Pekín, en el marco de la guerra comercial iniciada por EE. UU.

De concretarse ambas participaciones, sería la primera vez que se produzca una reunión bilateral entre los líderes de las dos mayores economías mundiales desde que Trump asumió por segunda vez la presidencia -en enero pasado-, tras lo cual desató una política de impuestos contra las importaciones, lo que ha afectado especialmente a los países de Asia.

Anwar dijo que también ha recibido indicios positivos de asistencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quienes actualmente presiden respectivamente el grupo de economías emergentes BRICS y el G20.

«En la última semana de octubre, nuestro objetivo es tan audaz como trascendental: celebrar la reunión de líderes mundiales más grande y de mayor repercusión de la ASEAN hasta la fecha. Será una verdadera asamblea de los principales centros de poder e influencia del mundo», sostuvo.

Kuala Lumpur, que ocupa la presidencia rotatoria de la ASEAN, considera que asegurar la participación de líderes mundiales es solo un primer paso hacia la verdadera meta planteada por Anwar, «que se vayan de Malasia sintiendo que su tiempo fue bien empleado».

«Debemos asegurarnos de que su visita produzca resultados duraderos. El mundo entero estará atento a nosotros. Por lo tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias», remarcó el político.

Trump y XI vienen de unos aranceles del 145 % que EE.UU. impuso a los productos chinos y del 125 % que Pekín elevó sobre los estadounidenses, si bien las partes siguen negociando tras acordar una pausa con la que Washington bajó los gravámenes al 30 % y China al 10 %. EFE

