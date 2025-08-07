The Swiss voice in the world since 1935

Maluma vuelve “más pretty y más dirty” en su primer concierto en Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 6 ago (EFE).- El cantante colombiano Maluma ofreció este miércoles el primero de sus tres concierto en Ciudad de México con ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes de la capital con 15.000 asistentes, como parte de su gira ‘+ Pretty + Dirty World Tour’, en donde repasó su trayectoria musical junto con el colombiano Pipe Bueno.

Eran las 21.00 hora local (03.00 GMT del jueves) cuando una cuenta atrás de diez minutos se proyectaba sobre un telón blanco para que, transcurrido ese tiempo, el nacido en Medellín (Colombia) entonara la canción ‘Borro Casette’ ante el griterío del público mexicano que coreo sus canciones durante las dos horas del concierto.

En la mitad del concierto el “Pretty Boy” confesó que, para él, “México junto a Colombia, es el país que me vio crecer (…) porque México se escribe con ‘M’ de Maluma”, a lo que el público respondió con gritos.

“Todos estos años me trajeron de regreso al Maluma que siempre he sido. Pero toda moneda tiene dos caras y ahora no sé cuál de los dos debe quedarse”, explicó, en un concierto donde versionó canciones con estilos diferentes.

Con las melodías y los ritmos en directo de seis músicos fusionada con otra pregrabada, el ganador de un Grammy Latino recorrió sus nueve discos en solitario con éxitos como ‘Hawai’, ‘Cuatro babys’ o ’11 PM’.

Fueron los continuos cambios de vestuario, el blanco telón, una gran pantalla y las luces dibujadas en el grupo de diez bailarinas, lo que acompañó el escenario del artista con más de 45 millones de oyentes en Spotify.

Tras dos años sin actuar en el país, a sus 31 años, Maluma reafirmó su conexión con México, con baladas como ‘El Rey’ y otros temas con raíz mexicana.

Esta conexión también se ha visto reflejada en las colaboraciones que realiza desde hace dos años con artistas como Grupo Frontera y su ‘Por qué será’, o Carín León, con quien lanzó ‘Según quién’, la canción con más reproducciones en Spotify del álbum del colombiano, y su reciente lanzamiento ‘Si tú me vieras’, la cual definieron como “el nuevo himno de los despechados”.

El colombiano volverá a actuar en el Palacio de los Deportes las noches del 8 y el 9 de agosto para continuar su gira nacional en Monterrey el día 13, y el 15 y 16 de agosto en Guadalajara.

Una gira que rememora el disco ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ con el que el “Don Juan” despegó su carrera en 2015, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes y quien se mantiene en la cima del reguetón mundial diez años después. EFE

dcb/abz/alf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR