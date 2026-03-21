Manifestantes claman en México que «Cuba no está sola» y condenan amenazas de EE.UU.

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Ciudad de México, 21 mar (EFE).- Con la consigna «Cuba no está sola», decenas de personas se manifestaron este sábado frente a la embajada de Estados Unidos en México para expresar su solidaridad con el pueblo cubano ante el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. en la isla y las amenazas de «colonización» del presidente estadounidense, Donald Trump.

Convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, la protesta reunió a decenas de personas que se concentraron a unos pasos de la embajada estadounidense, con banderas de Cuba y México.

En un pronunciamiento colectivo, una vocera de la organización expresó su «condena y repudio total a las declaraciones de Donald Trump cuando señala que tendrá el honor de tomar Cuba y que podrá hacer lo que quiera con ella».

Al mismo tiempo, exigieron al Gobierno de Estados Unidos «frenar sus intentos de colonizar a la isla rebelde».

«Cuba sí, bloqueo no» y » Cuba no está sola», se escuchaba entre las principales consignas de la protesta.

En paralelo, también se realizaron concentraciones a favor de la isla caribeña en las ciudades de Guadalajara (oeste), Puebla (centro) y Veracruz (sur).

La manifestación ocurre tras la salida del convoy de Nuestra América desde México con dirección a La Habana, adonde prevé llegar el lunes 23 con alrededor de 30 toneladas de ayuda humanitaria.

Las expresiones de solidaridad con el pueblo cubano ocurren en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento del embargo económico y recientes declaraciones de Trump sobre una posible intervención en la isla. EFE

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