Manifestantes piden a nuevo presidente portugués impulsar la lucha contra cambio climático

Lisboa, 9 mar (EFE).- Una treintena de jóvenes se manifestaron este lunes frente al Parlamento de Portugal, en Lisboa, para pedirle al nuevo presidente de Portugal, el exministro socialista António José Seguro, que impulse la lucha contra el cambio climático.

Los manifestantes, rodeados por un fuerte dispositivo policial y a varios metros de distancia del Parlamento, donde fue investido hoy Seguro, portaban carteles en los que se leían mensajes como ‘Nuestra vida no está en venta’ o ‘Señor presidente, ¿fin al fósil 2030 o vender nuestra vida?’.

Entre ellos estaba José Borges, de 18 años y miembro del movimiento ecológico Greve Climática Estudiantil, que criticó en declaraciones a EFE que no se diera, a sus ojos, suficiente visibilidad al cambio climático y la importancia de combatirlo durante las elecciones presidenciales, celebradas entre enero y febrero de este año.

En su opinión, es un asunto que tendría que haber sido tratado más durante la campaña, que coincidió con el ‘tren de borrascas’ que asoló la península ibérica y que dejó varios muertos y múltiples destrozos en el país.

«El mandato de este presidente es hasta 2031 y en Portugal tenemos que reducir las emisiones de efecto invernadero para 2030. No estamos aquí amenazando, no estamos exigiendo, estamos simplemente visibilizando que el presidente no tiene planes para garantizar un futuro para todos nosotros y mucho menos para el fin a los fósiles», dijo Borges.

Consideró que el presidente de Portugal tiene «un poder mediático bastante grande», con capacidad de introducir este tema en la agenda pública, y que debería aprovecharlo.

Seguro fue investido presidente de Portugal este lunes en una ceremonia en la Asamblea de la República (Parlamento), a la que asistió el rey Felipe VI de España, y otros jefes de Estado, como los de Angola, Mozambique, Cabo Verde y Timor Oriental, entre otros.

El recién investido presidente fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). EFE

