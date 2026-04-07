María Corina Machado estará en España la próxima semana

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(Actualiza con declaración en vídeo en X de Machado)

Madrid, 7 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, estará en España el próximo 18 de abril, según confirmó en un video publicado en X junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

En el video, ambos dirigentes opositores hicieron una invitación para encontrarse con los venezolanos residenciados en el país europeo, por lo que pidieron ir acompañados de familiares, amigos y banderas de Venezuela, sin precisar detalles del lugar.

«Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos», dice Machado en el vídeo que acompañó con el mensaje: «Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid».

Previamente, fuentes opositora habían confirmado a EFE que la premio nobel de la paz 2025 viajará a España la próxima semana, sin ofrecer mayores detalles sobre su agenda.

El Comando Con Venezuela, una plataforma política que respalda a Machado, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un mensaje con imágenes de Madrid que decía: «En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana».

En respuesta a ese mensaje, González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, escribió «¡Preparando motores!».

Hace una semana, Machado mantuvo en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de «excelente».

En un mensaje enviado a la prensa, su equipo de comunicaciones aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que «el día del regreso» de la opositora a su país «será muy pronto».

El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Trump ha descartado de momento a Machado para liderar el país suramericano y en su lugar reconoció a Rodríguez como jefa de Estado. EFE

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