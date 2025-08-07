The Swiss voice in the world since 1935

Maratón CAF 2026 en Caracas espera inscripción de 10.000 atletas y sumará nueva distancia

Caracas, 7 ago (EFE).- Un total de 10.000 cupos estarán disponibles para la décima edición del maratón que organiza CAF -Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, que se celebrará en Caracas el 8 de febrero de 2026 y contará con una nueva distancia, por «única vez», de 10K, además de las modalidades tradicionales de 21K y 48K.

En una rueda de prensa, los organizadores del evento informaron este jueves que las inscripciones estarán abiertas desde el próximo 1 de septiembre al 8 de diciembre, o hasta agotar los cupos, tal como sucedió, por primera vez, en 2025.

Se dispondrán de 2.000 plazas para la distancia de 42K, de 5.200 para la de 21K y de 2.800 para la de 10K.

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, dijo esperar que en esta nueva edición se puedan sumar «una cantidad enorme de gente de todos los países», así como seguir con las certificaciones que tiene el Maratón CAF otorgadas por el Council For Responsible Sports.

Estos reconocimientos se dan por las mejores prácticas en materia de responsabilidad social y medioambiental, en cuanto a la gestión de residuos, del agua, cálculo de huella de carbono, consumo energético, entre otras.

En 2023, los corredores Magaly García (Venezuela) y Justino Da Silva (Brasil) rompieron récords del Maratón CAF, con un tiempo de 2h36:07 y 2h16:15 en 42K, respectivamente, destacó Asinelli, y confió en que en esta décima edición se batan nuevas marcas.

Un total de 67.043 personas han participado en las nueve ediciones anteriores del Maratón CAF. EFE

