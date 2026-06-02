Marco Rubio afirma que Latinoamérica está «llena» de países aliados de Estados Unidos

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está «llena» de países aliados de Washington, si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

«En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, líderes afines a Estados Unidos y una orientación favorable hacia Estados Unidos», destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense. EFE

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