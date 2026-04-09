Marco Rubio llama al nuevo canciller mexicano y le insta a estrechar la cooperación

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Washington, 9 abr (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento e instarlo a estrechar la cooperación bilateral.

«El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional», detalló el Departamento de Estado en un comunicado. EFE

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