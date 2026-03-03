Maroon 5 se presentará en Costa Rica el próximo 28 de abril después de diez años

2 minutos

San José, 2 mar (EFE).- La banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá un concierto en Costa Rica el próximo 28 de abril, en lo que será su tercera presentación en este país centroamericano tras las de 2012 y 2016, confirmó este lunes el grupo y la productora del evento.

La productora SD Concerts Costa Rica informó que el concierto se llevará a cabo el 28 de abril próximo en el centro de eventos Parque Viva, ubicado en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al oeste de San José y con capacidad para cerca de 20.000 personas.

Maroon 5 también confirmó el concierto en Costa Rica en sus redes sociales donde también publicó información sobre su presentación en República Dominicana, que se llevará a cabo el 1 de mayo.

Esta será la tercera ocasión en que la banda californiana se presente en Costa Rica. La primera fue en 2012 cuando formaron parte la lista de grupos que participaron en el Festival Imperial, y el segundo concierto fue en 2016.

En 2022, la banda había anunciado un concierto en este país pero lo canceló por motivos fuera de su control.

Las entradas se comenzarán a vender el martes, mismo día en que serán publicados los precios.

Maroon 5, formada en Los Ángeles y liderada por Adam Levine, alcanzó fama mundial con su álbum debut ‘Songs About Jane’ (2002), que incluyó éxitos como ‘This Love’ y ‘She Will Be Loved’, y consolidó su estatus global con temas como ‘Moves Like Jagger’, ‘Sugar’ y ‘Girls Like You’.

La banda, ganadora de tres premios Grammy y con más de 100 millones de álbumes vendidos, también prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo a finales de abril y un álbum previsto para junio, el primero desde ‘Red Pill Blues’ (2017), lo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores en distintos países. EFE

