Marruecos: Más 170 toneladas de cannabis incautadas y 6 operativos antinarco con España

Rabat, 17 dic (EFE).- Marruecos se incautó durante este año de más de 1,7 toneladas de cocaína, unas 170 toneladas de cannabis y participó en seis operaciones contra el narcotráfico con España que terminaron con la detención de 38 sospechosos de tráfico internacional de drogas, según informes oficiales.

Las cifras aparecen en el informe anual de la Dirección General de Seguridad Nacional divulgado este miércoles en Rabat, que consigna una estabilización en el volumen global de delitos y una disminución del 10% en los casos de delincuencia violenta.

En el capítulo de la lucha contra las drogas, el país detuvo a 134.126 personas -entre ellas 378 extranjeros-, confiscó 170,7 toneladas de cannabís y sus derivados; 1,7 toneladas de cocaína; 5,9 kilos de heroína y 1,6 millones de pastillas de sustancias psicotrópicas -de ellas 350.572 de éxtasis-.

Además, Marruecos participó al menos en seis operaciones de entrega controlada de droga a España que se tradujeron en la incautación de 55,4 toneladas de cannabis y la detención de 38 presuntos narcotraficantes.

Paralelamente, se registró una caída del 33% en los casos relacionados con la llamada «boufa» -similar al crack y conocida como la cocaína de los pobres- tras el refuerzo de las operaciones de control fronterizo y las enfocadas en la detección de este tipo de droga sintética.

En materia de migración irregular, se desmantelaron 105 redes, con la detención de 415 personas y se evitó la migración de 34.211 personas, entre ellos unos 7.000 extranjeros de nacionalidades africanas, árabes o asiáticas.

La lucha contra el terrorismo se mantuvo con la detención de 21 personas procesadas por asociación con células terroristas, incitación o intento de planificar atentados.

En cuanto a los delitos informáticos, el informe destaca la caída del 5% en los casos de ciberchantaje sexual, con la detención de 89 implicados.

Además, la DGSN subraya su apuesta por la defensa de los derechos humanos con más de 4.000 actividades de formación impartidos en los últimos seis años, 3.000 inspecciones a centros de detención de menores y cursos sobre protección de refugiados. EFE

