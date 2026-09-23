Marruecos anuncia su candidatura a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad

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Rabat, 23 sep (EFE).- El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, anunció durante la Asamblea General de las Naciones Unidas la candidatura de Marruecos a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2028-2029.

En su intervención, Bourita afirmó que la candidatura refleja el compromiso del país con «el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», así como con «el estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional y los principios de soberanía nacional e integridad territorial de los Estados».

La candidatura de Marruecos, agregó, representa la culminación de las contribuciones del país a la consolidación de tres pilares del sistema internacional: «mantener la paz y la seguridad, velar por el desarrollo sostenible y el estado de Derecho».

La iniciativa coincide con un clima de tensión en el país tras el cruce masivo de inmigrantes a la ciudad española de Ceuta, entre los días 30 y 31 de julio, que ha provocado al menos 141 muertos, según organizaciones civiles, tensiones con Madrid y la mayor crisis migratoria entre ambos países.

Marruecos formó parte del Consejo de Seguridad en tres ocasiones: 1963-1964, 1992-1993 y 2012-2013.

Amenaza sobre los estrechos estratégicos

Además, Bourita hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que refuerce la respuesta frente a la creciente amenaza de los grupos armados no estatales.

Su influencia, añadió, supone riesgos para «la seguridad, la soberanía y la estabilidad de los Estados» y pueden alcanzar rutas estratégicas, estrechos marítimos «y afectar potencialmente a la navegación internacional».

El jefe de la diplomacia marroquí reclamó una respuesta internacional para que los Estados que «patrocinen, financien, armen o proporcionen refugio a estos grupos asuman responsabilidades no solo políticas, sino también jurídicas y de otra naturaleza».

El ministro reivindicó también ante la Asamblea el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y afirmó que la situación dio un «giro histórico» tras Resolución 2797 del Consejo de Seguridad del pasado octubre.

Marruecos está enfrentado con Argelia, que apoya al independentista Frente Polisario saharaui, y sigue con atención la situación de sus vecinos del Sahel, gobernados por Juntas Militares y marcados por los frecuentes enfrentamientos con grupos yihadistas

Palestina, una prioridad

Bourita se refirió también a la cuestión palestina para asegurar que es una «prioridad constante» en la política exterior de Marruecos.

«El establecimiento de una paz justa y duradera depende de la creación de un Estado palestino independiente, soberano y viable, basado en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital, que conviva con el Estado de Israel en paz y seguridad», afirmó.

El ministro llamó «al respeto del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y a garantizar el suministro suficiente de ayuda humanitaria y otros recursos, sin obstáculos ni restricciones».

La declaración de Bourita se produce tras el reciente acuerdo firmado entre Marruecos e Israel, y auspiciado por Washignton, para elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas y avanzar hacia la apertura de embajadas en ambos países, un nuevo paso para reforzar sus vínculos bilaterales.

El nuevo acuerdo, alcanzado la pasada semana en Nueva York, ha provocado críticas entre organizaciones civiles y grupos de izquierda en Marruecos.

El acercamiento con Israel se formalizó en 2020, cuando ambos países anunciaron la normalización de sus relaciones diplomáticas con la mediación de EE.UU, a cambio de que Washington apoyara a Marruecos en su propuesta para el Sáhara Occidental.EFE

mar/cg