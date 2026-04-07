Marruecos desarticula célula de 6 miembros acusados de asaltos por «motivos extremistas»

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Rabat, 7 abr (EFE).- Las autoridades de Marruecos desmantelaron una supuesta célula terrorista compuesta por seis individuos, procedentes de varias ciudades, a los que se acusa de robos, asaltos y blanqueo de capitales cometidos con «motivación extremista».

Según informó este martes la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano antiterrorista), las detenciones se llevaron a cabo el domingo y lunes en el norte y noreste de Rabat (Kenitra, Sidi Taibi, y en la localidad Dar El Gueddari en la provincia de Sidi Kacem) y en Casablanca, al sur de la capital.

La misma fuente indicó que los arrestados cometían sus delitos «mediante un proceso conocido como ‘fay wa istihlal’ (legitimación de ganancias ilícitas en el islam)».

Los efectivos marroquíes confiscaron durante las operaciones libros y manuscritos de carácter extremista, armas blancas de diverso tamaño, una cantidad de dinero marroquí, presuntamente procedente de actividades delictivas, un pasamontañas, guantes, y tres vehículos, incluyendo dos furgonetas y una moto.

«El modus operandi delictivo adoptado por los detenidos consistía en asaltar granjas ganaderas en varias zonas rurales alrededor de Kenitra y Sidi Slimane (…) para luego revender los bienes robados en mercados locales del municipio de Jumaa S’him, en la provincia de Safi, y la ciudad de Zemamra, en la provincia de Sidi Bennour», se lee en la nota.

La misma fuente añadió que los arrestados fueron puestos bajo custodia policial como parte de las investigaciones realizadas por el BCIJ, bajo la supervisión del fiscal competente.

El pasado 25 de marzo, la Policía Nacional española junto con la Dirección General de Seguridad Nacional (DGST) marroquí realizaron de forma simultánea la detención de tres personas, dos en Marruecos y una en Palma de Mallorca, todos altamente radicalizados en los postulados del Estado Islámico (Dáesh, por su acrónimo en árabe). EFE

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