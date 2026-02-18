Marruecos estrena este jueves el mes sagrado del Ramadán

Rabat, 18 feb (EFE).- Marruecos estrenará mañana jueves el mes sagrado de la festividad de Ramadán del año 1.447 del calendario islámico, un periodo de ayuno y abstinencia y uno de los cinco pilares del islam.

El Ministerio de Asuntos Islámico marroquí anunció hoy que, tras la puesta de sol, se observó la media luna (creciente) que marca el inicio de ramadán.

Cientos de observadores repartidos por todo el país siguieron atentos el atardecer para vislumbrar la luna a «ojo descubierto», sin la ayuda de telescopios o prismáticos.

Los primeros en avistar el dibujo de la luna creciente fueron los observadores del noreste, en la frontera con Argelia, y los últimos los ubicados en los puntos más al sur y al oeste.

Con Marruecos empezarán mañana el ramadán varios países del Magreb, como la vecina Argelia, o Egipto, que seguirán la estela de Emiratos Árabes y otros Estados de Oriente Medio y África donde el mes sagrado comenzó este miércoles.

Precisamente la celebración del ramadán ha sido, según medios locales, el motivo de la conversación telefónica que han mantenido el rey Mohamed VI de Marruecos y el jeque emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Entre el alba y el ocaso del noveno mes del calendario lunar islámico, los creyentes deben guardar ayuno y entregarse a la reflexión en recuerdo de la primera revelación divina del profeta Mahoma, fechada en el año 610 en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, a tres kilómetros de La Meca.

Marruecos ha retrasado el reloj una hora para hacer más llevadero el ayuno. El cambio no reduce las aproximadamente trece horas sin comer ni beber de los fieles, pero permite alargar el descanso matutino.

Durante el ramadán, las administraciones públicas reducen la jornada, los comercios abren más tarde y muchos negocios optan por cerrar temporalmente o aprovechan para realizar reformas.

Cerca de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo, en su mayoría en África y Oriente Medio, seguirán el ayuno de ramadán. EFE

