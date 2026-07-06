Marruecos localiza un coche modificado para un atentado y arresta a 10 yihadistas

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Rabat, 6 jul (EFE).- Los servicios de seguridad marroquíes localizaron este lunes un vehículo modificado, preparado para ser convertido en un artefacto explosivo dentro de un proyecto terrorista, y detuvieron a diez presuntos yihadistas vinculados con la filial del grupo Estado Islámico (EI) en la región del Sahel.

La Oficina Central marroquí de Investigaciones Judiciales (BCIJ), órgano antiterrorista, precisó en un comunicado que la intervención policial se desarrolló en siete ciudades tras un proceso de vigilancia e intercambio de información entre unidades de seguridad, que permitió identificar el vehículo y detener a los implicados.

En el marco de las pesquisas, los agentes localizaron el coche todoterreno en un garaje de la localidad de Inzegan, cerca de la ciudad sureña de Agadir, y comprobaron que su depósito de combustible había sido modificado en un taller clandestino para hacerlo funcionar con gas butano.

Esa alteración, según la investigación, estaba destinada a facilitar un atentado mediante explosión suicida o un posible atropello contra «objetivos e infraestructuras sensibles».

Las detenciones se desarrollaron en varias ciudades del país, entre ellas Agadir, Tarudant, Casablanca, El Yadida, Tetuán, Fkih Ben Saleh y Safi, en una operación simultánea.

La nota precisa que entre los detenidos se encuentra un menor de edad y una persona que ya había sido procesada en el marco de la ley antiterrorista.

Los registros permitieron además incautar armas blancas, prendas militares, manuscritos de contenido extremista, soportes digitales y material audiovisual, así como grabaciones con el texto de lealtad al EI y amenazas explícitas de cometer atentados en Marruecos.

También fueron halladas bombonas de gas butano, ollas a presión, algunas de ellas cargadas con clavos y conectadas a cables eléctricos, además de equipos de soldadura, pequeñas lámparas y sustancias químicas sólidas y líquidas.

La investigación apunta a que los miembros de la célula habían jurado lealtad al EI y habían recibido instrucciones directas de dirigentes del grupo en la región del Sahel.

Ese enlace internacional situaba a la célula, según el comunicado del BCIJ, dentro de la estrategia de «operaciones externas» del grupo, con órdenes de permanecer en Marruecos para ejecutar ataques y dejar para más adelante cualquier desplazamiento hacia zonas de conflicto.

La operación concluyó sin que se produjeran víctimas, y el coche fue asegurado por los técnicos encargados de desactivar y examinar los materiales explosivos. EFE

ms/ah