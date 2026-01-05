Marruecos roza los 20 millones de turistas en 2025, un récord histórico

1 minuto

Rabat, 5 ene (EFE).- Marruecos alcanzó en 2025 un récord histórico en su sector turístico, con 19,8 millones de visitantes, lo que supone un incremento de alrededor del 14 % respecto al año anterior y aproxima al país por primera vez a la barrera de los 20 millones de turistas.

El Ministerio marroquí de Turismo informó en un comunicado, emitido este lunes, que los ingresos generados por el sector también registraron un crecimiento significativo, alcanzando 124.000 millones de dirhams (11.553 millones de euros) al cierre de noviembre de 2025, un 19 % más que en 2024.

La ministra de Turismo, Fatim-Zahra Ammor, subrayó, en declaraciones recogidas por la nota, que estos resultados reflejan la «transformación profunda» del turismo marroquí, impulsada por una oferta más competitiva, sostenible y generadora de valor local, en línea con la estrategia nacional que pretende alcanzar los 26 millones de visitantes para 2030.

El crecimiento del sector se ha visto favorecido por mejoras en la conectividad aérea, promoción internacional y diversificación de productos turísticos. EFE

ms/fpa