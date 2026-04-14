Marruecos tiene 47 días de gasóleo y 49 de gasolina pese a cierre de Ormuz, dice ministra

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Rabat, 14 abr (EFE).- La ministra marroquí de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leila Benali, aseguró que Marruecos dispone de reservas de gasóleo para 47 días y de gasolina para más de 49, pese a las perturbaciones en el suministro por el cierre del estrecho de Ormuz.

En respuesta a preguntas en el Parlamento, Benali subrayó este lunes que Marruecos mantiene una «situación muy diferente» a la de otros países gracias a la coordinación entre todos los actores para garantizar el abastecimiento, por lo que no se ha registrado ningún corte en el suministro nacional.

La responsable insistió en el control de los márgenes de beneficio y la transparencia de los mercados para blindar a los consumidores contra subidas injustificadas de precios.

El pasado día 2 de este mes, Marruecos anunció una decisión de inyectar 1.648 millones de dirhams mensuales (175 millones de dólares) en subsidios para estabilizar precios de productos energéticos ante la guerra en Irán y el cierre de Ormuz, que disparan los costos internacionales.

De acuerdo con esta decisión, el Estado asume 78 dirhams (8,31 dólares) por cada bombona de gas butano de 12 kilos, lo que eleva el subsidio mensual a 600 millones de dirhams (63,47 millones de dólares) solo en este producto, manteniendo su precio en 50 dirhams (5,19 dólares) para uso doméstico.

Las tarifas eléctricas, tanto domésticas como industriales, se congelan pese al alza de fuelóleo, gas natural y carbón, con 400 millones de dirhams mensuales (unos 42,7 millones de dólares) en subsidios.

Además, decenas de miles de transportistas profesionales recibirán 3 dirhams por litro de combustible consumido entre el 15 de marzo -fecha del repunte de 2 dirhams en gasolina en Marruecos- y el 15 de abril, por 648 millones de dirhams (69,24 millones de dólares).

Esta medida busca mantener congeladas las tarifas del transporte de personas y mercancías, y, en consecuencia, contener el precio de estas últimas en los mercados. EFE

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