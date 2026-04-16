Marruecos y la UE buscan elevar su «sólida» asociación estratégica tras visita de Kallas

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Rabat, 16 abr (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, refrendó este jueves la importancia de la alianza estratégica entre Marruecos y la UE en su primera visita a Rabat, que permitió abordar un nuevo marco de relaciones para alcanzar un «nivel superior» en la cooperación bilateral.

La visita de Kallas se produce «en un momento crucial para nuestras relaciones. Marruecos es un socio cercano, fiable y estratégico para la Unión Europea», dijo la alta funcionaria europea en rueda de prensa junto al ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita.

La UE es el «primer socio comercial y primer inversor extranjero» en Marruecos, «los intercambios de mercancías son cinco veces superiores a los de antes del 2000» y la «asociación ya es muy sólida, pero vamos a reforzarla aún más», indicó.

Además, «Marruecos juega un papel esencial en el desarrollo de la cooperación en el Mediterráneo», subrayó Burita, y la UE «aprecia especialmente la contribución de Marruecos al Pacto para la Estabilidad y la Seguridad en el Mediterráneo», en particular la organización de una reunión de alto nivel el pasado septiembre.

«No tenemos duda de que la cooperación nos hace más fuertes. Por eso hoy hemos confirmado también los preparativos de un diálogo sobre seguridad y el Foro de Seguridad Regional» que se celebrará este mismo año, adelantó.

«Estos dos eventos nos permitirán profundizar nuestro trabajo en la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima y la resiliencia frente a amenazas híbridas, ámbitos en los que Marruecos juega un papel regional central», afirmó Kallas.

Habrá también nuevos acuerdos sobre comercio, inversiones y migraciones «para elevar nuestras relaciones al siguiente nivel».

«Confío en que lanzaremos esta asociación este año, reflejando la importancia de la relación entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Queremos hacer mucho más juntos», insistió.

Burita, por su parte, definió la relación con el bloque comunitario como «estratégica» y «distinguida porque se basa en el reconocimiento del carácter especial de Marruecos como socio fiable y antiguo de la Unión Europea».

Durante la visita, dijo, «acordamos medidas concretas: decidimos lanzar discusiones sobre el futuro de la asociación entre Marruecos y la UE, con el objetivo de llegar lo antes posible a un nuevo documento de asociación estratégica que sirva de marco para nuestras relaciones en los próximos años y las eleve a un nivel superior», afirmó.

Sáhara Occidental

A preguntas de la prensa, Kallas se refirió también a la situación del Sáhara Occidental para insistir en que la UE ya manifestó su apoyo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«La UE anunció su cambio de posición a principios de este año. Este cambio refleja los avances importantes logrados en la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llama a negociaciones sobre la base del plan de autonomía presentado por Marruecos», señaló.

«Los progresos recientes, en particular las conversaciones facilitadas por Estados Unidos junto con las Naciones Unidas, son alentadores», insistió sobre el futuro de la excolonia española.

Tregua para el Líbano

La alta funcionaria europea se pronunció sobre la tregua anunciada por Estados Unidos entre Israel y el Líbano para apuntar que «proporcionaría urgentemente el cese de hostilidades y el alivio necesario para los civiles que han sufrido mucho en las últimas semanas. Esperamos que ambas partes confirmen también este alto el fuego».

«Este alto el fuego debe usarse ahora para alejarse de la violencia y crear espacio para negociaciones hacia una paz más duradera», agregó Kallas.

La responsable europea se reunirá el viernes con colectivos de mujeres marroquíes y visitará una universidad en la ciudad de Fez antes de concluir su visita a Marruecos.EFE

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