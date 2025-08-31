Martínez, Alcaraz y Ojeda, las novedades de Paraguay para los juegos con Ecuador y Perú

3 minutos

Asunción, 31 ago (EFE).- Los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, del Platense argentino y del Olimpia, y el centrocampista del Real Salt Lake Braian Ojeda son algunas de las sorpresas entre los 27 convocados por Gustavo Alfaro para los partidos de Paraguay contra Ecuador y Perú en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Alfaro ha tenido que recomponer su plantel para afrontar las bajas del delantero Julio Enciso, del Ipswich Town inglés; de Fabián Balbuena y Mathías Villasantilos, del Gremio, titulares infaltables en las convocatorias del entrenador desde que dirige a Paraguay en agosto de 2024.

Los escogidos por Alfaro encararán el próximo jueves el encuentro contra Ecuador, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y cinco días después visitarán Perú, en el cierre de las eliminatorias.

Otro rostro nuevo en la plantilla es Alexis Duarte, del Spartak de Moscú, quien reforzará la defensa junto al experimentado Gustavo Gómez, del Palmeiras; Omar Alderete, del Sunderland inglés, y Junior Alonso, del Atlético Mineiro.

En la delantera Alfaro ha confiado en Antonio Sanabria, uno de sus goleadores, recientemente transferido al Cremonese italiano; en Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS; y también en Alex Arce, del Independiente Rivadavia argentino.

En la lista también destacan Diego Gómez del Brighton inglés, Ramón Sosa del Palmeiras, Matías Galarza del River Plate argentino, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps canadiense o Damián Bobadilla del Sao Paulo.

Para defender el arco, el estratega argentino ha vuelto a llamar a Roberto Fernández del Cerro Porteño local, Carlos Coronel del New York Red Bulls de la MLS, y a Juan Espínola y Orlando Gil, quienes provienen de los argentinos Newell’s Old Boys y San Lorenzo de Almagro, respectivamente.

Con 24 puntos y en quinta posición, Paraguay está a un paso de clasificar al mundial luego de 16 años de ausencia, mientras que Ecuador es segundo con 25 enteros y se logró su pase con antelación.

– Lista de convocados en Paraguay:

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Carlos Coronel (New York Red Bulls-USA), Juan Espínola (Newell’s Old Boys-ARG) y Orlando Gil (San Lorenzo de Almagro-ARG).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland-GBR), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Spartak-RUS), Agustín Sández (Rosario Central-ARG), Alan Benítez (Internacional-BRA), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS).

Mediocampistas: Matías Galarza (River Plate-ARG), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Braian Ojeda (Real Salt Lake-USA), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA) Diego Gómez (Brighton & Hove Albion-GBR), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain-EAU).

Delanteros: Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Hugo Cuenca (Genoa-ITA), Ángel Romero (Corinthians-BRA), Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA), Gabriel Ávalos (Independiente-ARG), Ronaldo Martínez (Platense-ARG), Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG) y Adrián Alcaraz (Olimpia). EFE

