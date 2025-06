Martes, 10 junio de 2025

16 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El número de muertos en la Franja de Gaza se aproxima a los 55.000, según datos de Sanidad, tras más de 20 meses de bombardeos israelíes y mientras la ayuda humanitaria sigue sin apenas llegar a la población civil.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Los doce pasajeros y activistas del barco de la Flotilla de la Libertad interceptado en la madrugada del lunes por Israel, entre los que se encuentra Greta Thunberg, permanecen bajo custodia militar a pesar de la exigencia de puesta en libertad por parte los Gobiernos de los países de los detenidos y organizaciones de derechos humanos. (Texto)(Foto)

– La Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos publica un informe sobre los ataques israelíes a edificios educativos, religiosos y culturales en el contexto del conflicto en Gaza. (Texto)

GUERRA COMERCIAL

Londres – Las delegaciones de Estados Unidos y China mantienen su segunda jornada de negociaciones comerciales en Londres para tratar de desescalar las tensiones de las últimas semanas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participa en un encuentro en el ‘think tank’ Consejo de Relaciones Exteriores donde examinará el estado de las relaciones transatlánticas en un momento de diferencias significativas entre EEUU y la UE desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

CRISTINA FERNÁNDEZ

Buenos Aires – Militantes peronistas se organizan para defender en las calles a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) ante su posible detención este martes, cuando la Corte Suprema podría rechazar el recurso que presentó tras una condena en su contra por corrupción.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Ucrania estudia introducir controles más estrictos sobre el uso de los teléfonos móviles para contrarrestar el uso por parte de Rusia de los servicios prestados por los operadores de telefonía móvil ucranianos para guiar sus drones kamikazes en ataques cada vez más masivos contra el país invadido.

(Texto)

COLOMBIA ATENTADO

Bogotá – El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue en estado crítico tras haber sufrido un atentado el pasado fin de semana durante un mitin electoral.

EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles – Las autoridades del estado de California presentaron una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, por desplegar de manera «ilegal» a la Guardia Nacional bajo el argumento de contener las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias.

– Los haitianos ven con preocupación la decisión de la Administración de Donald Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Haití, cuando la violencia obliga a muchos de ellos a huir y cuando cientos de ellos sobreviven gracias a las remesas que les envían sus familiares desde ese país. (Texto)

MÉXICO JUECES

Ciudad de México – El Instituto Nacional Electoral culmina el conteo de las inéditas elecciones judiciales del pasado 1 de junio, que registraron una escasa participación, cuyos resultados preliminares apuntan a que el oficialismo se hará con el control de las principales instancias judiciales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(Texto) (Foto)

ISRAEL ARGENTINA

Jerusalén – El presidente argentino, Javier Milei, realiza la primera jornada de una visita a Israel en la que tiene previsto entrevistarse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, y mostrar su apoyo al Gobierno israelí, cada vez más aislado internacionalmente por su ofensiva contra Gaza y su política de colonización en Cisjordania.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

CUMBRE OCÉANOS

Niza (Francia) – Las islas del Pacífico, especialmente amenazadas por la subida del nivel del mar, y el mar mediterráneo figuran como temas centrales de la segunda jornada de la Cumbre de la ONU sobre los Océanos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, explica en una entrevista televisada los avances de la Cumbre de la ONU sobre los Océanos (Texto)

ESPAÑA OTAN

Bratislava.- El rey de España, Felipe VI, visita a las tropas españolas desplegadas en Rumanía y Eslovaquia en el marco del refuerzo del flanco este de la OTAN.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ONU POBLACION

Madrid – El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presenta el Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 sobre la situación de las dinámicas demográficas, de la salud sexual y reproductiva y de las medidas que toman los Estados en la materia.

(Texto)(Infografía)

(Embargado hasta las 12:01 horas)

UE DERECHOS

Viena – La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea alerta en su informe de 2025 de las amenazas a la democracia y el Estado de derecho, y de los persistentes ataques a los derechos de mujeres, migrantes, minorías étnicas y raciales y a personas LGBTIQ. (Informe embargado hasta las 06.00, hora de Madrid).

J BALVIN

Bogotá – J Balvin ha girado por medio mundo, pero es en Colombia donde quiere dejar su huella más profunda. Este 2025, el artista regresa a los escenarios de su país con dos conciertos en Medellín y Bogotá, que serán «históricos», según dijo en una entrevista con EFE.

(Texto)

ESPECIALES

A partir de mañana el servicio internacional de la Agencia EFE publicará una serie especial sobre el 40 aniversario del ingreso de España y Portugal en la Unión Europea, que incluye una entrevista al ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, y una comparativa de las estadísticas entre España y los países de la Unión Europea.

AGENDA DE TRABAJO

Europa

09:00h.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- La Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos publica un informe sobre los ataques israelíes a edificios educativos, religiosos y culturales en el contexto del conflicto en Gaza. (Texto)

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL UE.- El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, habla en una entrevista con EFE con motivo del 40 aniversario de la firma por parte de su país y España del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea (UE), que se cumple el jueves 12 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- MEDIOS COMUNICACION.- Bajo el lema La confianza en los medios y el futuro de la democracia, el Observatorio de Medios e Información Responsable celebra una jornada con diversos expertos y que inaugura Michael McGrath, Comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores. Caixaforum Madrid.

10.30h.-Madrid.- ONU POBLACIÓN.- El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presenta el Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 sobre la situación de las dinámicas demográficas, de la salud sexual y reproductiva y de las medidas que toman los Estados en la materia. Calle Bravo Murillo, 4.

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA SEGURIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, presenta el informe de los servicios de seguridad del interior para 2024. (Texto)

11:00h.- París.- OCDE PNUD.- La OCDE y el PNUD presentan un informe sobre la inversión para afrontar el cambio climático y las posibilidades que eso ofrece para el crecimiento económico y el desarrollo.

11:00h.- Madrid.- CONGRESO LENGUA.- El director de la RAE Santiago Muñoz Machado y el del Instituto Cervantes Luis García Montero presentan en rueda de prensa el X Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en Arequipa (Perú) del 14 al 17 de octubre. Barquillo 4 (Texto)

12:00h.- Madrid.- TRIBUNA CASA AMÉRICA.- Tribuna en la Casa de América de Madrid con el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo

12:30h.- Madrid.- GUSTAVO SANTAOLALLA.- Entrevista con el compositor argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos Óscar y compositor de la banda sonora de The Last of Us. Madrid Film Office (Plaza Mayor). (Texto) (Foto)

12:30h.- Bruselas.- UE INDIA.- La UE y la India celebran su primer diálogo estratégico en Bruselas con el foco puesto en cuestiones de seguridad y defensa, así como asuntos internacionales de actualidad. (Texto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA PAÍSES BAJOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro neerlandés, Dick Schoof, con el que comparecerá después en una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- ESPAÑA UE.- A las puertas de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, el país se sitúa a la cabeza en esperanza de vida y como principal destino turístico de la UE, pero está a la cola en las tasas de desempleo y pobreza energética. (Texto)

Cracovia (Polonia).- POLONIA GOBIERNO.- El Gobierno de coalición de Polonia, encabezado por el primer ministro liberal Donald Tusk, se someterá el miércoles a una moción de confianza en la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, en la que tiene mayoría, después de que su candidato perdiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al euroescéptico Karol Nawrocki.

París.- CUMBRE OCÉANOS.- El presidente Emmanuel Macron explica en una entrevista televisada los resultados de la Cumbre de la ONU sobre los Océanos, que se celebra en la ciudad francesa de Niza. (Texto)

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Maxim Rizhenkov, realiza una visita oficial a Rusia. (Texto)

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Viena.- ESPAÑA OTAN.- El rey de España, Felipe VI, visita a las tropas españolas desplegadas en Rumanía y Eslovaquia en el marco del refuerzo del flanco este de la OTAN. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN ESLOVAQUIA.- El primer ministro eslovaco, Robert Fico, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en mayo. (Texto)

15:30h.- Washington.- BANCO MUNDIAL.- El Banco Mundial publica su último informe de perspectivas económicas globales.

16:00h.- Bogotá.- J BALVIN.- J Balvin ha girado por medio mundo, pero es en Colombia donde quiere dejar su huella más profunda. Este 2025, el artista regresa a los escenarios de su país con dos conciertos en Medellín y Bogotá, que serán «históricos», según dijo en una entrevista con EFE. (Texto)

16:00h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, comparece ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja. Capitol Complex, H-140 CAPITOL

17:00h.- Kennebunkport.- BARBARA BUSH.- El Servicio Postal estadounidense conmemora el legado de la ex primera dama Barbara Bush con un sello en su honor. Ganny’s Garden on the River Green

17:00h.- Quito.- ECUADOR OCÉANOS.- La Embajada de España en Ecuador presenta el documental ‘El futuro del océano’ con la presencia de Pablo Abauza, investigador del Instituto Español de Oceanografía y de otros expertos en ecología marina. Yaku Museo del Agua (Texto)

19:00h.- Nueva York.- EEUU UE.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participa en un encuentro en el ‘think tank’ Consejo de Relaciones Exteriores donde examinará el estado de las relaciones transatlánticas en un momento de diferencias significativas entre EEUU y la UE desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

21:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil, mayor abastecedor mundial del grano, divulga los datos sobre el volumen y el valor de los embarques en mayo (Texto)

23:00h.- Buenos Aires.- ARGENTINA AVIACIÓN.- El sindicato que representa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas realiza una huelga de ocho horas (21:00 GMT a 05:00 GMT del miércoles) en reclamo de mejoras salariales, entre otras demandas a la empresa de aviación estatal. (Texto)

22:00h.- Fayetteville.- EEUU TRUMP.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece un discurso en la base militar de Fort Bragg.

Nueva York- HARVEY WEINSTEIN – El jurado continúa por cuarto día las deliberaciones sobre el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein, denunciado por tres mujeres de agresiones sexuales valiéndose de su poder en la industria cinematográfica de Hollywood. (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR VIOLENCIA.- El ministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Harold Burbano, explica en una entrevista con EFE los planes que espera desarrollar el Gobierno ecuatoriano para frenar el enrolamiento de menores en las bandas criminales que protagonizan la peor ola de violencia de la historia del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe.- EEUU INMIGRACIÓN HAITÍ.- Los haitianos ven con preocupación la decisión de la Administración de Donald Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Haití, cuando la violencia obliga a muchos de ellos a huir y cuando cientos de ellos sobreviven gracias a las remesas que les envían sus familiares desde ese país. (Texto)

Lima.- PERÚ EMPRESAS.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) presenta el informe sobre Demografía Empresarial en el Perú, correspondiente al primer trimestre del 2025. (Texto)

Bogotá.- LATINOAMÉRICA SOCIEDAD.- Se celebra la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que tendrá como ejes articuladores las democracias, resistencias, comunidades, derechos y paz. (Texto)

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- Los principales acusados por la presunta trama golpista de 2022 en Brasil, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, declaran ante el Tribunal Supremo, en una serie de audiencias hasta el próximo 13 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tucson (EE.UU.) – EEUU MEDIO AMBIENTE- Tribus y grupos ambientalistas libran una batalla en EE.UU. para detener una extensa explotación de cobre a cielo abierto en Oak Flat, un territorio sagrado en Arizona que -según advierten- podría convertirse en uno de los peores «desastres ecológicos» del nuevo milenio. Por María León (foto)

Oriente Medio

12:30h.- Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, se reúne con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y participa en una rueda de prensa en Jerusalén.

14:00h.- Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, mantiene una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco de su visita a Israel.

18:00h.- Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, visita el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.

Asia

11:00h.- Tokio.- JAPÓN GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reúne con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, durante su visita a Japón, una cumbre en la que ambos mandatarios aspiran a estrechar lazos bilaterales. (Texto) (Foto)

Tokio – JAPÓN PROSTITUCIÓN – Kabukicho, el barrio rojo de Tokio, es conocido no solo por sus luces de neón y su animada vida nocturna, sino también por haberse consolidado como el epicentro de la prostitución en la capital japonesa y, cada vez más, como un destino de turismo sexual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- EEUU ESPACIO.- El capitán de grupo Shubhanshu Shukla, de la fuerza aérea india, pilota la misión Ax-4 rumbo a la Estación Espacial Internacional, convirtiéndose en el primer ciudadano indio en visitarla y en el segundo del país en viajar al espacio.

Islamabad.- PAKISTÁN PRESUPUESTO.- El Gobierno de Pakistán presenta el Presupuesto Federal para el año fiscal 2025-26 en un escenario de crisis económica.

Changsha.- CHINA ÁFRICA.- Se celebra en la ciudad central china de Changsha una reunión a nivel ministerial del Foro de Cooperación China-África, en la que se revisará la implementación de los resultados de esta cooperación.

Tokio.- JAPÓN FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita oficial a Japón de cuatro días, durante la cual se reunirá con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, y visitará el pabellón nórdico en la Expo Universal de Osaka (hasta el día 12).

Morwell.- AUSTRALIA JUICIO.- La mujer australiana acusada de envenenar a tres parientes con setas tóxicas, Erin Patterson, retoma su testificación en un tribunal tras sesiones en las que admitió haber buscado información sobre el llamado «hongo de la muerte».

Denpasar.- INDONESIA DROGAS.- Continúa el juicio contra tres ciudadanos británicos por presunto contrabando de cocaína en la turística isla de Bali, en Indonesia, cuyas leyes contra el tráfico de drogas contemplan la pena de muerte.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245