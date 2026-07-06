Martes 7 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 6 jul (EFE).-

Ankara – Los líderes de la OTAN inician su cumbre anual donde se espera que los aliados europeos anuncien sus progresos para reequilibrar los costes de defensa exigidos por Estados Unidos y asuman mayores responsabilidades, además de reafirmar su apoyo a Ucrania, en el contexto del distanciamiento entre Washington y sus socios atlánticos.(Vídeo)(Foto)

Ankara.- Líderes de países de la OTAN y empresas del sector de la defensa celebran un foro en el marco de la cumbre de los aliados en Turquía, en el que se desvelarán nuevos acuerdos multimillonarios para el sector en capacidades como el espacio, la defensa aérea y antimisiles y los sistemas de ataque.

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París.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia en el caso de la presunta malversación de fondos europeos por parte de la Agrupación Nacional (RN) y que decidirá el futuro judicial y político de su líder, Marine Le Pen, de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027.(Vídeo)(Foto)(Directo)

Atuf (Cisjordania).- Israel construye desde hace siete meses un nuevo muro de separación en el norte de Cisjordania ocupada, a lo largo de la frontera con Jordania, para el que acumula ya cinco meses demoliendo infraestructuras agrícolas, cavando zanjas, confiscando tierras de siembra y pastoreo, y cortando el suministro de agua a decenas de familias palestinas.(Vídeo)(Foto)

Qom (Irán).- Funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en la ciudad de Qom.(Vídeo)(Foto)

Londres.- El Tribunal Superior de Londres emite su dictamen, por escrito a las partes y sin audiencia judicial, en relación con la demanda presentada por el príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, el cantante Elton John y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost contra la firma editora del tabloide Daily Mail, Associated Newspapers (ANL), por supuesta recopilación ilegal de información privada.

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Washington.- Continúan las audiencias para determinar si abrir juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo celebra el voto final de las nuevas normas para proteger a los viajeros aéreos ante incidencias, incluida garantía de asientos sin coste para los niños.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta su Estrategia para la Ganadería en la Unión Europea, que busca acelerar la transición hacia una producción más sostenible y abordar los retos a los que se enfrenta el sector, incluido el relevo generacional.

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Yakarta.- El primer ministro de India, Narendra Modi, se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Prabowo Subiando, por primera vez desde 2018 y donde ambos líderes conversarán sobre una abanico de temas, entre ellos Defensa y Comercio, en medio del impulso indio por buscar alianzas regionales y contrarrestar a China en algunos sectores.

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Nairobi.- Protesta convocada en Nairobi para conmemorar el ‘Día de Saba Saba’, que remite al 7 de julio de 1990, cuando miles de activistas pro democracia salieron a las calles para exigir el retorno al multipartidismo durante la presidencia de Daniel Arap Moi (1978-2002).

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Ciudad de Panamá.- Las autoridades del Canal de Panamá sostienen un encuentro con la prensa para hablar sobre el desempeño de la vía y el avance de proyectos en proceso de licitación.

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Ciudad de México.- Ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, la planta de producción de moscas estériles —impulsada con inversión binacional de México y Estados Unidos— pretende contener la propagación del gusano barrenador mediante una barrera sanitaria que facilite la reapertura de la frontera estadounidense a las exportaciones de ganado mexicano.

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París.- Van Cleef & Arpels y Messika presentan sus nuevas colecciones durante la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.

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Ciudad de Guatemala.- GLa Feria del Libro de Guatemala comienza con España como país invitado y la expectativa de que más de 100.000 personas disfruten de esta fiesta de las letras, que se extenderá hasta el 13 de julio.

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Nagoya (Japón).- Studio Ghibli regresa con un nuevo corto exclusivo para el parque temático ubicado a las afueras de la ciudad japonesa de Nagoya: ‘La noche del valle de la bruja’, de Goro Miyazaki, hijo del dibujante y productor Hayao Miyazaki.

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Lima.- Pulso 2026, el concurso mundial de circo, se presenta en Perú con un cartel que reúne a artistas de veinte nacionalidades para competir en diversas especialidades.

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Tokio.- El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio.

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El Cairo.- Millones de egipcios esperan con un hilo de esperanza el pase a cuartos de final en el Mundial en su partido con la poderosa Argentina.

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Gaza.- Aficionados siguen desde Gaza el partido de Egipto y Argentina de pase a cuartos de final en el Mundial.

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Atlanta (EE. UU.).- Tras el susto y la esforzada victoria ante Cabo Verde, la Argentina de Lionel Messi pretende disipar cualquier duda sobre su condición de favorita con una victoria ante Egipto en su cruce de octavos en el estadio Mercedes Benz de Atlanta (Georgia, Estados Unidos), una cita que además deparará un duelo entre el astro argentino y Mohammed Salah, en el que podría ser el último Mundial de ambos capitanes. Información de Andrés Sánchez Braun.

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Vancouver (Canadá).- La selección de Colombia pone a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) en pos de un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez. Información de Mikaela Viqueira.

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Bogotá.- La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del país, donde miles de aficionados se reúnen en plazas, bares, restaurantes, parques y hogares para seguir el partido contra Suiza y convertir una vez más el fútbol en un punto de encuentro.

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