Matan a 21 agricultores en Nigeria

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Hombres armados mataron a por lo menos 21 agricultores e hirieron a varios más en una comunidad rural en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, declararon el lunes varias fuentes locales a la AFP.

El Estado del Plateau es escenario desde hace tiempo de episodios violentos entre pastores nómadas, en su mayoría de la etnia musulmana fulani, y agricultores sedentarios, muchos de ellos cristianos, por el control de las tierras y los recursos.

El ataque se produjo el domingo por la noche en la localidad de Kawel, en Bokkos.

Las personas interrogadas por la AFP desconocen los motivos del ataque y la identidad de los asaltantes.

El presidente del consejo local de Bokkos, Amalau Samuel Amalau, confirmó la matanza.

«Les puedo confirmar que 21 personas han sido abatidas», declaró este lunes a la AFP.

Joseph Marren, un habitante de Kawel, contó que los asaltantes entraron en el pueblo disparando a ciegas y mataron a 17 personas en el acto.

Otro lugareño, John Amarudu, explicó que algunos de sus vecinos «fueron víctimas del ataque». «Algunos murieron, otros resultaron heridos. Al menos 21 cuerpos han sido enterrados», añadió.

str/fvl/def/erl/ahg