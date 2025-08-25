The Swiss voice in the world since 1935

Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto para Netflix, de acuerdo con el medio especializado Variety.

El proyecto actualmente se encuentra en desarrollo y lo único que se sabe de la trama es que McConaughey y Hauser darán vida a dos hermanos.

Pizzolatto ya había trabajado junto al actor de ‘Interstellar’ en la serie de HBO ‘True Detective’, donde McConaughey interpretó en la primera temporada al detective Rust Cohle, cuya actuación le valió un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores (SAG Awards).

De acuerdo con fuentes de la publicación The Hollywood Reporter, Amazon, Apple y Netflix estaban en competencia para la adquisición de esta producción liderada por Skydance Sports, pero finalmente fue Netflix la ganadora.

La serie volverá a reunir a Hauser con McConaughey, quienes compartieron escenas juntos en la película ‘Dazed and Confused’ (1993) del estadounidense Richard Linklater.

La carrera de Hauser, quien es conocido por haber participado en películas como ‘Good Will Hunting’ o ‘2 Fast 2 Furious’, ha tomado un segundo aire gracias a la serie ‘Yellowstone’ y su personaje Rip Wheeler.

Mientras que McConaughey, ganador al Óscar a mejor actor por ‘Dallas Buyers Club’, regresará a la gran pantalla en otoño con el estreno de ‘The Lost Bus’ de Apple TV+. EFE

mrl/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR